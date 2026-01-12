ישראל איינהורן, המכונה "שרוליק איינהורן", הוא איש עסקים ובעל חברת 'פרספשן' שהפך לדמות מרכזית בפרשת קטאר-גייט ובחקירות נוספות הקשורות למקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו. איינהורן מוגדר על ידי המשטרה כ"עבריין נמלט" שמתחמק מחקירה, והוא נמצא במרכז רשת קשרים מורכבת הכוללת יועצים בכירים ואנשי תקשורת.

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד איינהורן, לצד יונתן אוריך ועופר גולן, בגין הטרדת עד המדינה שלמה פילבר בתיקי האלפים. כתב האישום מצביע על מעורבות שיטתית בניסיון להשפיע על עד מדינה מרכזי בתיקים הפליליים נגד ראש הממשלה. המשטרה מבקשת להאריך את המגבלות על יונתן אוריך, כולל איסור כניסה ללשכת ראש הממשלה, בשל חשש לשיבוש חקירה מול איינהורן.

בפרשת קטאר-גייט נחשפו קשרים בין איינהורן לבין אלי פלדשטיין, דובר משרד ראש הממשלה לשעבר. על פי חשיפות תקשורתיות, איינהורן היה חלק מציר העברת מסרים שכלל גם את יונתן אוריך, והיה מעורב בהעברת מידע שמקורו מוטה לכאורה לטובת קטאר. המשטרה חקרה חשד שכסף קטארי זרם לכיסי בכירים במשך שנים, כאשר איינהורן נמצא במרכז רשת הקשרים הכלכליים.

חברת 'פרספשן' שבבעלות איינהורן מוזכרת בבקשות המשטרה כגורם מרכזי בפרשה. המשטרה מביעה חשש לעקיפת איסור הקשר בין המעורבים בפרשה, וביקשה להטיל מגבלות על מקורבים כדי למנוע שיבוש חקירה. הקשר בין איינהורן לבין יועצי ראש הממשלה מעלה שאלות לגבי היקף המעורבות והשפעתו על תהליכים פוליטיים ותקשורתיים.

הפרשה חשפה גם קשרים בין איינהורן לבין אנשי תקשורת, כאשר העיתונאי חיים לוינסון פוטר מעיתון 'הארץ' לאחר שנאלץ להודות בקשרים כלכליים עם איינהורן. המקרה מדגיש את מורכבות רשת הקשרים ואת החשש לפגיעה באובייקטיביות התקשורתית. עורך הדין עמית חדד מייצג את איינהורן לצד חשודים נוספים בפרשה, מה שמעלה שאלות משפטיות לגבי ניגוד עניינים אפשרי.

נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תקף בחריפות את מעורבותם של אנשי נתניהו בפרשה, וטען כי "סעיף 121 לדין הפלילי קובע במפורש שאדם שמחבל בכוונת תחילה ביחסים של ישראל עם מדינה אחרת דינו עד מאסר עולם". התייחסותו מדגישה את חומרת ההאשמות ואת ההשלכות האפשריות על היחסים הבינלאומיים של ישראל.

מעמדו של איינהורן כ"עבריין נמלט" מקשה על התקדמות החקירה ומעלה שאלות לגבי יכולתו של מערכת המשפט להביא את כל המעורבים לדין. המשטרה ובית המשפט ממשיכים לטפל בפרשה תוך ניסיון לאזן בין זכויות הנחקרים לבין הצורך לחשוף את מלוא היקף המעורבות והפעילות הבלתי חוקית לכאורה.