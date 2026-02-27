סמוטריץ': "החלת הריבונות הישראלית על פי התכנית שפרסמתי וזכתה לתמיכה רחבה היא הדרך היחידה לוודא שמדינה פלסטינית לא תקום" | מועצת יש"ע: "מי שלא מחיל ריבונות נותן תקווה לטרור ומזמין את הרקטות והטבח הבא במרכז הארץ" (פוליטי)
ימים אחדים לאחר הצגת תוכנית הריבונות על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבמסגרתה תיאכף ריבונות ישראלית על 82% משטחי יהודה ושומרון, חשפה מועצת יש"ע הערב את שמות שרי הליכוד שהביעו תמיכה גורפת בתוכנית | שר האוצר הגיב: "ריבונות היא צו השעה, הגיע עת ריבונות" (פוליטי)
נתניהו ביקר היום ביישוב עפרה שמציין 50 שנים להיווסדו | ראש הממשלה אמר במקום: ״אנחנו נעשה הכל להבטיח את המשך אחיזתנו בארץ ישראל, למנוע הקמה של מדינה פלסטינית, למנוע את הניסיונות לעקור אותנו מכאן" (חדשות)
מקצה שיפורים ענק בהתיישבות - הכביש המרכזי יורחב בעלות של כמיליארד שקלים: בטקס שנערך לרגל תחילת העבודות, השתתפו: שר האוצר, שר הביטחון ושרת התחבורה ויו"ר מועצת בנימין, שהבהירו על החשיבות בפיתוח הכביש - לחיזוק המשילות (חדשות בארץ)
הקלטות חושפות: שפה ברוטלית ורדיפה שיטתית של מתיישבים | האם החטיבה היהודית חצתה את הקו ופעלה בצורה לא חוקית בכל הפרשיות האחרונות? | הנתונים ברורים: אין הצדקה לקיום החטיבה | עומר רחמים בדרישה חד משמעית: לסגור את החטיבה היהודית (דבר ראשון)
חברי המשלחת - ראשי המועצות: יוסי דגן, ישראל גנץ ואור פירון זומר, מנכ"ל מועצת יש"ע - עומר רחמים, וראש דסק חו״ל במועצת יש״ע - אליענה פסנטין, יקחו חלק באירועים הרשמיים ובפגישות עם בכירים. ישראל גנץ: "מצפים למעשים גדולים יחד". יוסי דגן: "הזדמנות לחיזוק הקשר והעמקת התמיכה בהתיישבות" (חדשות, בארץ)