בנט מגיב לסערה: "להיות ימני זה לא להיות אידיוט"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, הדף היום (שלישי) בנחרצות את מתקפת המילים החריפה שספג מצד ראשי רשויות וגורמים פוליטיים בימין. הסערה פרצה בעקבות התבטאויותיו בנוגע לעתיד החוות החקלאיות וההתיישבות ביהודה ושומרון, כאשר בנט הבהיר כי בנייה לא חוקית על אדמות פרטיות לא תהיה לגיטימית.

במהלך נאומו בוועידת JNS, בחר בנט לשרטט מחדש את גבולות עמדותיו האידיאולוגיות. "אני עדיין ימני, אבל אני לא שמוק", הצהיר על הבמה בטון חריף. "להיות ימני זה לעמוד על עקרונות, לא לאפשר מדינה פלשתינית. אבל להיות ימני זה לא אומר להיות אידיוט ולצייץ בלי הרף".

בנט התייחס גם ליחסים עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וציין כי השניים יעבדו מעולה יחד כ"אנשי עסקים פרגמטיים". עם זאת, הוא הבהיר בנחרצות: "ישראל אינה מדינת חסות או מדינת וסילים".

הריאיון שעורר את הסערה

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הסערה הנוכחית פרצה בעקבות דברים שאמר בנט בריאיון לפודקאסט "המנגנון" עם שאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות. בריאיון חשף בנט את משנתו המדינית העדכנית באשר ליהודה ושומרון, והצהיר כי שטחי A ו-B לא יהיו חלק ממדינת ישראל אלא יישארו כאוטונומיה פלשתינית, בעוד ששטחי C יסופחו.

בנט הדגיש כי בנייה חוקית על אדמות מדינה בשטחי C היא מבורכת, אך התחייב לפעול נגד מאחזים לא חוקיים. "בנייה שהיא לא חוקית או לא בשטחי C או על אדמות פרטיות, היא לא לגיטימית. מה שלא חוקי, לא יהיה, בוודאי", הבהיר.

עמדה זו מהווה שינוי משמעותי עבור בנט, שכיהן בעבר כמזכ"ל מועצת יש"ע ונחשב לאחד מדמויות המפתח בקידום ההתיישבות ביהודה ושומרון. כיום, כשהוא מנסה למצב את עצמו כמועמד פרגמטי לראשות הממשלה, הוא מציג גישה שונה המבוססת על הבחנה בין בנייה חוקית ללא חוקית.

במערכת הפוליטית תוקפים

הצהרותיו של בנט עוררו זעם רב בקרב הנהגת המתיישבים ומפלגות הימין, שהאשימו אותו בהפניית עורף לעברו כמזכ"ל מועצת יש"ע. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הזהיר כי מדובר בקו שיוביל להקמת "מדינת טרור פלשתינית שתחריב את היישובים החדשים ואת החוות החקלאיות".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, תקף בחריפות: "בנט הכריז על הקמת מדינת טרור עשר דקות מרעננה. רק מי שמתעלם מהמציאות אחרי הטבח יכול להציע לתת לשטחים אלו מעמד של אוטונומיה".

ראש מועצת בית אל, שי אלון, סיכם את המהפך האידיאולוגי של בנט: "המהפך ממזכ"ל מועצת יש"ע להתעמרות והפגנת ניכור כנגד מתיישבי יהודה ושומרון הושלם. לפחות בניגוד לשקרים של בחירות 21', נראה שסופסוף הפעם בנט אומר את האמת שעל ליבו, ומתכוון לפגוע בימין וביוזמת החוות ביו"ש".

עמדתו של בנט מציבה אותו בניגוד לקו הרשמי של הימין, ומעלה שאלות לגבי יכולתו לגבש קואליציה ימנית במידה ויזכה בבחירות הקרובות. יחד עם זאת, בנט מנסה למצב את עצמו כמועמד פרגמטי שמסוגל לנהל משא ומתן עם ארצות הברית ולקדם פתרונות מעשיים, גם אם הם סותרים את האידיאולוגיה הימנית המסורתית.