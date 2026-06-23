בחירות לפריימריז בליכוד ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

מהלך פוליטי שנוי במחלוקת מתגבש בימים אלה בליכוד: ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן את שריונם של מספר מועמדים בעשירייה הראשונה של רשימת התנועה לכנסת, כאשר בין השמות הבולטים נמצא יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, חיים ביבס. המהלך מעורר תמיהה כפולה - הן בשל עמדותיו האנטי-חרדיות הבוטות של ביבס, והן בשל היותו סמן לעומתי חריף בתוך הליכוד שיצא בגלוי נגד הממשלה ונגד הרפורמה המשפטית.

על פי דיווח בכאן חדשות, נתניהו צפוי לדרוש שריון של שמונה או תשעה מועמדים בסך הכל, בהם שלושה בעשירייה הראשונה. בין השמות הנוספים שנבחנים: שר האוצר לשעבר משה כחלון, שר החוץ גדעון סער, והלוחם גיבור ישראל ארי שפיץ. אלא שאת עיקר תשומת הלב והזעם ברחוב החרדי מושך שמו של ביבס, שהצהרותיו נגד המגזר החרדי עדיין מהדהדות. 'לא אתן יד להשתלטות חרדית': העבר האנטי-חרדי שריונו המסתמן של חיים ביבס בצמרת תנועת הליכוד מעורר תרעומת קשה בקרב נציגי הציבור החרדי, הזוכרים לו שורה ארוכה של התבטאויות וצעדים שנויים במחלוקת המכוונים ישירות נגד המגזר. בעבר יצא ביבס בהצהרה לוחמנית ובוטה נגד תושביה החרדים של העיר השכנה מודיעין עילית. נתניהו קורא לפגישה דחופה - ראשי הסיעות החרדיות החרימו דוד קליין | 11:31 ניצחון מוחץ לאלוף במיל' ישראל זיו בתביעת לשון הרע נגד פעיל הימין משה כהן | 22.06.26 לא אתן יד להשתלטות חרדית, לא בשביל זה נבחרתי, זאת עיר פלורליסטית. ראיתי מה קרה בבית שאן כשנכנסו גורמים חרדיים, לא אתן לזה יד. לא אכנע לקומבינות של החרדים, לא במשמרת שלי ביבס אף חולל סערה ציבורית כאשר עיריית מודיעין בראשותו הציבה שומרים בפארק 'ענבה' המקומי במהלך חול המועד סוכות לפני מספר שנים, צעד שנתפס בציבור החרדי כניסיון מובהק וישיר למנוע מאלפי משפחות חרדיות ממודיעין עילית הסמוכה לבקר באתר במהלך החג. בנוסף, כיו"ר מרכז השלטון המקומי, הוביל ביבס חזית אקטיבית ועיקשת נגד 'חוק המרכולים' שנועד לשמור על קדושת השבת במרחב הציבורי. איש ליכוד? ביבס נגד הממשלה והרפורמה מעבר ליחסו המקומם לציבור החרדי, ביבס ביסס את מעמדו בשנים האחרונות כגורם לעומתי תקיף בתוך הליכוד, שלא חסך ביקורת קשה מנתניהו ומממשלתו. בשיאה של הסערה סביב הרפורמה המשפטית ב-2023, תקף ביבס בחריפות את הרכב הקואליציה: הליכוד שבוי בידי מפלגות קיצוניות, ובסוף הן יהרגו את המפלגה. אין פה ממשלה רחבה לאומית וציונית, אלא כזו שמתחילת הדרך נכנסה לכל מהלך ברגל שמאל. אם הקיצוניים ימשיכו למשוך את הליכוד למטה וירצו להעביר את הרפורמה באופן חד צדדי – זה יהיה הסוף שלנו ביבס אף הגדיר את פעילי המחאה נגד הממשלה כ'מלח הארץ', ובירך על עצירת הרפורמה 'רגע לפני שהגענו לתהום'. הוא האשים את חבריו לתנועה בפחדנות: 'אנשים בליכוד פוחדים וממלאים פיהם מים, אבל הם מדברים איתי ו-60% מהם חושבים כמוני. ברגע שאתה אומר את האמת – אתה הופך לשמאלן'. הקו הלעומתי של ביבס הוביל למתיחות חריפה בינו לבין נתניהו, שהחריפה עם התנגדותו הפומבית לפיטורי שר הביטחון יואב גלנט במרץ 2023, והגיעה לשיא סביב המאבק על 'קרן הארנונה'. בעקבות התנהלותו זו, הודח ביבס באותה שנה מתפקידו כיו"ר הוועדה המוניציפלית של הליכוד לטובת ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, לקול מחאותיהם של חברי מרכז הליכוד שדרשו לפעול נגדו.

דוד ביטן ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

המשוכה המשפטית: בית הדין מתנגד לוועדה מסדרת

למרות רצונו של נתניהו להנחית שריונים ולעקוף את המנגנון המפלגתי לטובת דמויות כגון ביבס וסער, המהלך נתקל במחסום משפטי פנימי. בעקבות עתירה שהגיש ח"כ דוד ביטן נגד הקמת 'ועדה מסדרת', פסק בית הדין של הליכוד כי כל עוד חוקת המפלגה לא שונתה באופן רשמי, מועמדי התנועה לכנסת ייבחרו אך ורק באמצעות בחירות מקדימות על ידי חברי המפלגה.

פסיקה זו צפויה להקשות על נתניהו להעניק לביבס הגנה מובטחת מפני זעם הפעילים וציבור הבוחרים. ביטן טען בעתירתו כי מדובר ב'מחטף חוקתי' ובניסיון לשנות את כללי המשחק בעיצומו של המרוץ הפנימי, כחודש בלבד לפני מועד הפריימריז המתוכנן. 'הליכוד היה ויישאר תנועה דמוקרטית', הצהיר ביטן. 'אי אפשר לשלול מעשרות אלפי מתפקדים את זכותם לבחור את נציגיהם לכנסת חודש לפני הפריימריז'.

דיווחים אחרים מצביעים על מגי טביבי, מגישת מהדורת החדשות של ערוץ 14, ופעיל ההסברה יוסף חדאד כמי שישוריינו במפלגה. בליכוד לא הגיבו, ובכל אופן הבהירו שמדובר כרגע אך ורק בבחינה של השמות, ולא בהחלטה סופית לפנות אליהם.

בליכוד פועלים כעת מספר צירים המקורבים לראש הממשלה נתניהו, שהם אלה שבוחנים את השמות. הציר הראשון הוא ציר דוד שרן, מנכ"ל המפלגה, ביחד עם יעקב ברדוגו. הציר השני מורכב מח"כים ומשרים שמקורבים אל ראש הממשלה, והציר השלישי מאנשי הלשכה. שמות של משוריינים אפשריים עולים לשולחנו של ראש הממשלה משלושת הצירים הללו - והוא מחליט בסופו של דבר את מי הוא רוצה לשריין.

הסיבה לכך שבמפלגה בוחנים את השמות האלה לצד שמות אחרים שמפורסמים בתקשורת, היא ההבנה שהרשימה כרגע לא אטרקטיבית מספיק כדי לנהל קמפיין בחירות מוצלח.