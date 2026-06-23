המקורב חושף: כך הגיב נסראללה אחרי מתקפת הביפרים

מנהיג חיזבאללה המחוסל חסן נסראללה ( צילום: שאטרסטוק )

פרטים חדשים ומצמררים נחשפו על אודות עשרת הימים האחרונים בחייו של מזכ"ל חיזבאללה המחוסל, חסן נסראללה. וופיק ספא, מאנשי סודו הקרובים ביותר של נסראללה, חשף בריאיון את הטלטלה העמוקה שחווה מנהיג הארגון בעקבות מתקפת הביפרים המיוחסת לישראל, ואת השינוי הדרמטי שחל בו עד לרגעי חייו האחרונים.

לדברי ספא, פיצוץ מכשירי הקשר היווה קו שבר חסר תקדים עבור מנהיג הארגון. "זה כבר לא היה אותו חסן נסראללה", שחזר המקורב. "חרף כל המשברים שחיזבאללה צלח בארבעת העשורים האחרונים, האירוע הזה היה בקנה מידה אחר לחלוטין". הרגע שבו נשבר ספא תיאר את הרגע המדויק שבו נסראללה איבד את עשתונותיו. "המשגה של הסובבים אותו היה שהם הציגו לו את התיעודים של פציעות הלוחמים מהפיצוצים", סיפר. "ברגע שהוא נחשף למראות הללו, הוא פשוט נשבר. מבחינתו, האירוע הזה היה סוף העולם". גדרות ואבנים באוויר, אש בכביש: עימותים סוערים בין שוטרים למפגינים נחמן שטרנהרץ | 22.06.26 היקף הנפגעים ואופי הפציעות הקשות גרמו לשינוי דרמטי בהתנהגותו ובחזותו של נסראללה. "הוא הפך לאדם שונה לחלוטין", תיאר ספא. "לא היה מדובר באירוע בריאותי כפוי, אבל הוא פשוט לא נראה או התנהג כמו האדם שהכרנו". המקורב חשף כי נסראללה נכנס למצב של אבל וצום: "הוא חדל מלאכול לחלוטין ובמשך כיממה רק שתה מים. המראה שלו השתנה באופן ניכר".

ביפר ( צילום: שאטרסטוק )

"צריך להביט במציאות כפי שהיא"

ספא לא היסס להודות במשמעות המבצעית של האירוע. "צריך להביט במציאות כפי שהיא", אמר בגילוי לב. "מדובר בחדירה מודיעינית עמוקה, וההישג הזה נרשם לזכותה של ישראל. אנחנו מודים בכך".

כזכור, גורם בכיר באמ"ן העביר הערכה לפיה "בתוך דקה אחת פגענו בעשרות מפקדות של חיזבאללה וחיסלנו מאות מחבלים". המכה הקשה השפיעה על כל מימדי היכולות של הארגון, כאשר מפקדים עם ניסיון וידע עשיר נגדעו ברגע אחד.

מעבר לפגיעה הפיזית באנשי הארגון, נסראללה התקשה לשאת את העובדה שהעוצמה הצבאית ששקד על בנייתה במשך עשרות שנים התפוגגה ברגע אחד.

השיחה האחרונה: "שמעתי את השבר בקולו"

מקורבו של נסראללה שחזר את שיחת הטלפון האחרונה שניהלו באותו יום גורלי. "יכולתי לשמוע את השבר בקולו", סיפר. "הוא לא ביקש ממני עדכונים על המתרחש בשטח, שכן התמונה כבר הייתה ברורה לו לחלוטין".

"הוא התקשר דווקא כדי לחזק אותי, לשאול לשלומי ולהציע נחמה", המשיך ספא. "כשאמרתי לו 'העיקר שאתה תחזיק מעמד', הוא השיב לי: 'אלוהים מנחם אותי'. מאותו רגע, נסראללה פשוט השתנה".

הקונספציה השגויה שהובילה לחיסול

בסיום דבריו, התייחס ספא לפגישתם האחרונה וחשף את הקונספציה השגויה שבה היה שבוי מנהיג חיזבאללה עד לרגעיו האחרונים. לדבריו, נסראללה עדיין העריך כי ידו הארוכה של המודיעין הישראלי לא תצליח להגיע אליו באופן אישי, אף על פי שהבין כי ההנהגה כולה נמצאת על הכוונת.

נסראללה פעל תחת הנחת העבודה שישראל תירתע מפתיחה במערכה כוללת בשל ארסנל הרקטות והטילים שברשות הארגון. הערכה זו התבררה כבלתי מציאותית כאשר ישראל השמידה חלק ניכר ממערך הטילים, ולבסוף סגרה עמו את החשבון במפקדת הארגון בדאחייה.

העדויות של ספא מצטרפות לתמונה המתגבשת על המכה הקשה שספגה חיזבאללה, ועל השפעתה העמוקה על מנהיגות הארגון בימים שקדמו לחיסולה.