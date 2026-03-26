במתקפה ישראלית מתואמת בספטמבר 2024, הושמדו אלפי אמצעי קשר של חזבאללה בלבנון ובסוריה. נהרגו 59 ונפצעו אלפים. נסראללה הגדיר זאת "מכה חסרת תקדים", והתקשורת השיעית מציינת את האירוע כסמל לעמידות והתאוששות (העולם הערבי)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אמש במטה המוסד ונפגש עם ראש המוסד, דדי ברנע, ופורום הפיקוד הבכיר של הארגון | ראש הממשלה הביע את הערכתו לעובדי ועובדות הארגון על תרומתם הייחודית והמשמעותית במבצע ׳עם כלביא׳ ועל שנים ארוכות של עשייה מבצעית ומודיעינית לסיכול האיום האיראני (חדשות)
מבצע 'עם כלביא' הנחית מכה אדירה על האויב המר ביותר של ישראל - איראן, ויצא לפועל אחרי הרבה מאוד שנים של היערכות, הכנות מבצעיות וגיוס מודיעין שהיה משולב בחכמה ופקחות הירואית של מיטב המוחות מעולם הביון והריגול של ישראל | טעימה מקצה המזלג לתכונות והכישורים של סוכני המוסד לדורותיהם (מגזין מלחמה)
בין שורת הפיצוצים המסתוריים באיראן בשבוע האחרון, בלט צירוף אירועים מוזר במוצאי השבת בעיר קראג' שבצפון איראן, הכולל סדרת פיצוצים ורעידת אדמה | בלוגר איראני טוען כי בכל פעם שישראל רצתה לתקוף באיראן, או בכל מקום אחר בעולם, היא הפעילה נשק הגורם לרעידות אדמה - ותקפה בחסות הרעש | יצאנו לבדוק את הטענות, ומסתבר כי ישראל היא לא היחידה שמואשמת בשימוש בנשק כזה | סקירה מרתקת (מגזין)
ראש הממשלה נאם היום בכנס שנערך בנוגע ליחסי ישראל והעולם הערבי, ודן במאבק ישראל מול חמאס וחיזבאללה, ובלחצים האמריקניים סביב מבצע רפיח | נתניהו התייחס למבצע הביפרים: "הפצצנו סורק, שאמור היה להגיע מאיראן ללבנון ולבדוק את הביפרים" (מדיני)