לפחות חמישה הרוגים בפיצוץ שימורי טונה ממולכדים בעיירה כפרי, בעוד משמרות המהפכה מנחים את הלוחמים להתרחק ממוצרי המזון ומשעים את שרשרת האספקה, כך לפי דיווחים שלא קיבלו אימות בכלי תקשורת מערביים.

​מטעני חבלה התפוצצו בעת הפתיחה של מארזי מזון, כך עולה מדיווחים ראשוניים על אירוע ביטחוני חריג באיראן. בעיירה כפרי לבדה, יותר מחמישה אנשים, ככל הנראה אנשי בסיג', נהרגו ומספר בני אדם נפצעו כתוצאה מהפיצוצים הללו.

​לפי הדיווחים משמרות המהפכה הפסיקו לחלוטין את תהליך האספקה של שרשרת המזון הפנימית של הארגון בעקבות שרשרת האירועים. המהלך נועד ככל הנראה למנוע נפגעים נוספים עד לבירור מקור המארזים הממולכדים.

​בנוסף, הערוצים וסוכנויות הידיעות השייכים למשמרות המהפכה מפיצים הצהרות ואזהרות חוזרות ונשנות לכוחות המצביים, המורות שלא להתקרב או להשתמש בכל סוג של שימורי טונה.

האירוע שתועד עד כה רק ברשתות החברתיות מזכיר את דרך הפעולה של ישראל במבצע הביפרים מול חיזבאללה. כאמור, בשלב זה נותר להמתין לדיווחים רשמיים.