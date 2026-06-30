אוצרות מושחתים: מסע אל שחיתות המיליארדים שמרעידה את עיראק

עיראק סוערת בעקבות גל מעצרים חסר תקדים נגד בכירים פוליטיים, במסגרת מה שכונה "מבצע שחר" שהוזמן על ידי ראש הממשלה החדש, עלי אל-זאידי.

כוחות עילית ללוחמה בטרור פשטו על מתחם "האזור הירוק" המבוצר בבגדאד וחשפו עושר בלתי נתפס שנגנב מקופת המדינה. בביתה של חברת הפרלמנט הינד אל-עבאסי, מצאו הרשויות סכום דמיוני של 57 מיליון דולר במזומן ו-27 קילוגרמים של זהב טהור.

הפשיטות לא עצרו שם. בביתה של חברת הפרלמנט עליה נאסיף, שנעצרה יחד עם בנה (ששימש כראש המטה של ראש הממשלה לשעבר א-סודאני), נתפסו מעל 20 מיליארד דינר עיראקי וכמויות גדולות של זהב. בחיפושים אחרים, נמצאו נכסים ומזומנים בשווי של מעל 85 מיליון דולר הקשורים לרשתות שחיתות במשרד הנפט.

חלק מהמקרים, הכסף היה טמון עמוק כל כך מתחת לבתי המגורים, עד שהיה צורך בציוד מכני כבד כדי לחפור ולחשוף את המטמונים.

מי נגד מי?

מסע המעצרים מתבסס במידה רבה על הודאותיו של סגן שר הנפט לשעבר, עדנאן אל-ג'ומיילי, שנעצר בחודש מאי. בין העצורים הבולטים:

עלי אל-בהדלי: סגן שר הנפט לענייני הפצה, שבביתו נמצאו 11 מיליון דולר ו-4 מיליארד דינר עיראקי במזומן. הוא מואשם על ידי ארה"ב בהברחת נפט איראני ומימון מיליציות. אמל מרעי: חברת מועצת מחוז סלאח א-דין, שבביתה נמצאו 4 מיליון דולר במזומן. בכירים נוספים: ראאד אל-ג'ובורי (מושל סלאח א-דין לשעבר) ומנהל הבריאות של המחוז.