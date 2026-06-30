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אוצרות מושחתים: מסע אל שחיתות המיליארדים שמרעידה את עיראק

הפשיטות הליליות ב"אזור הירוק" חשפו הררי מזומנים ומטילי זהב שנקברו עמוק מתחת לאדמה בבתי בכירים עיראקים | מאחורי מסע המעצרים הדרמטי מסתתר מאבק כוחות אכזרי המפרק את מוקדי הכוח של הממשל הקודם (בעולם)

השלוחה האיראנית - מעצרים של פקידים, חברי פרלמנט ופוליטיקאים. עשרות מיליוני דולרים במזומן, זהב ונכסים נתפסו. (צילום: רשתות חברתיות )

עיראק סוערת בעקבות גל מעצרים חסר תקדים נגד בכירים פוליטיים, במסגרת מה שכונה "מבצע שחר" שהוזמן על ידי ראש הממשלה החדש, עלי אל-זאידי.

כוחות עילית ללוחמה בטרור פשטו על מתחם "האזור הירוק" המבוצר בבגדאד וחשפו עושר בלתי נתפס שנגנב מקופת המדינה. בביתה של חברת הפרלמנט הינד אל-עבאסי, מצאו הרשויות סכום דמיוני של 57 מיליון דולר במזומן ו-27 קילוגרמים של זהב טהור.

הפשיטות לא עצרו שם. בביתה של חברת הפרלמנט עליה נאסיף, שנעצרה יחד עם בנה (ששימש כראש המטה של ראש הממשלה לשעבר א-סודאני), נתפסו מעל 20 מיליארד דינר עיראקי וכמויות גדולות של זהב. בחיפושים אחרים, נמצאו נכסים ומזומנים בשווי של מעל 85 מיליון דולר הקשורים לרשתות שחיתות במשרד הנפט.

חלק מהמקרים, הכסף היה טמון עמוק כל כך מתחת לבתי המגורים, עד שהיה צורך בציוד מכני כבד כדי לחפור ולחשוף את המטמונים.

מי נגד מי?

מסע המעצרים מתבסס במידה רבה על הודאותיו של סגן שר הנפט לשעבר, עדנאן אל-ג'ומיילי, שנעצר בחודש מאי. בין העצורים הבולטים:

עלי אל-בהדלי: סגן שר הנפט לענייני הפצה, שבביתו נמצאו 11 מיליון דולר ו-4 מיליארד דינר עיראקי במזומן. הוא מואשם על ידי ארה"ב בהברחת נפט איראני ומימון מיליציות. אמל מרעי: חברת מועצת מחוז סלאח א-דין, שבביתה נמצאו 4 מיליון דולר במזומן. בכירים נוספים: ראאד אל-ג'ובורי (מושל סלאח א-דין לשעבר) ומנהל הבריאות של המחוז.

דיווח מעיראק: כוחות הביטחון העיראקיים פשטו על ביתו של מושל מחוז ואסט לשעבר וחבר הפרלמנט המכהן, מוחמד ג'מיל, במסגרת מבצע נרחב נגד שחיתות, שבמסגרתו פועלות הרשויות נגד פוליטיקאים ובכירים החשודים במעשי שחיתות.
דיווח מעיראק: כוחות הביטחון העיראקיים פשטו על ביתו של מושל מחוז ואסט לשעבר וחבר הפרלמנט המכהן, מוחמד ג'מיל, במסגרת מבצע נרחב נגד שחיתות, שבמסגרתו פועלות הרשויות נגד פוליטיקאים ובכירים החשודים במעשי שחיתות.| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בסך הכל דווח על מעצרם של כ-47 חשודים, ביניהם 12 חברי פרלמנט מכהנים שחסינותם הוסרה. המעצרים מתמקדים בעיקר במעגל הקרוב לראש הממשלה לשעבר מוחמד שיאע א-סודאני ובגורמים סונים מקואליציית "עזם".

המבט של אליזבט צורקוב

החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב, שמכירה את המציאות העיראקית מקרוב לאחר ששהתה בשבי "גדודי חזבאללה" (מיליציה פרו-איראנית בעיראק) במשך כשנתיים וחצי, מספקת ניתוח מפכח של האירועים.

צורקוב, שנחטפה בבגדאד במרץ 2023 ושוחררה רק בספטמבר 2025 לאחר מאמצים בינלאומיים ודיווחים על עינויים שעברה, טוענת כי מדובר ב"אכיפה סלקטיבית".

לדבריה, למרות שכל פוליטיקאי עיראקי הוא מושחת, הקמפיין הנוכחי מונע מאינטרסים פוליטיים מובהקים. היא מציינת כי בעוד שאנשיו של א-סודאני וגורמים סונים נעצרים, "מרכזי השחיתות הגדולים" כמו ראש הממשלה לשעבר נורי אל-מאלכי והמיליציות הנתמכות על ידי נותרים חסינים ובלתי נגועים.

צורקוב רואה במסע המעצרים ניסיון של הממשלה להראות לציבור שהיא נלחמת בשחיתות בזמן שהמטבע העיראקי קורס והמדינה מתקשה לשלם משכורות, תוך שהיא משתמשת במנגנוני החוק כדי לשבור את כוחם של יריבים פוליטיים.

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