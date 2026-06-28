בשורה לנהגים: מחיר הדלק צונח - זה המחיר החדש החל משלישי בלילה 

בשורה לנהגים ברחבי הארץ: מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (ראשון) כי בחצות הלילה שבין יום שלישי לרביעי השבוע, ייכנס לתוקף עדכון מחירי הדלק לחודש יולי, והפעם מדובר בירידה משמעותית שתקל על כיסם של אזרחי ישראל.
על פי ההודעה, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי לא יעלה על 7.48 שקלים לליטר - ירידה של 32 אגורות לעומת החודש הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר, ללא שינוי מהעדכון הקודם.
בעיר אילת, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי לא יעלה על 6.34 שקלים לליטר (ללא מע"מ), ירידה של 27 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות, ללא שינוי.
הירידה החודשית המשמעותית ביותר
בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, ציינה כי "מחיר הבנזין בתחנה ירד החודש ב-32 אגורות לליטר לעומת העדכון הקודם - הירידה החודשית המשמעותית ביותר בשלושת החודשים האחרונים".
אבוחצירה הוסיפה כי "בסך הכול, מאז חודש אפריל, ירד מחיר הבנזין ב-59 אגורות לליטר". הירידה המצטברת משקפת מגמה חיובית לצרכנים לאחר העלייה החדה שנרשמה בחודש אפריל, כאשר מחיר הבנזין זינק ל-8.05 ש"ח לליטר בעקבות המלחמה באיראן.
ירידה במחירים הבינלאומיים
על פי הנתונים שפורסמו, עיקר הירידה החודש נובעת מהיחלשות מחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים. כתוצאה מכך, ירד מחיר הבנזין הבינלאומי בכ-16%. הירידה מתרחשת על רקע ירידה בפרמיית הסיכון בשווקי האנרגה והתפוגגות חלק מהחששות מפני שיבושים באספקת הנפט העולמית.
מנגד, התחזקות הדולר בכ-6% מול השקל פעלה בכיוון ההפוך ומיתנה מעט את היקף ההוזלה לצרכן. כפי שדיווחנו לאחרונה, מחירי הנפט ירדו לרמות שנרשמו לפני פרוץ המלחמה עם איראן, לאחר שהשווקים העריכו כי אספקת הנפט מהמזרח התיכון תגדל.
משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר לציבור להשוות מחירים בין תחנות הדלק, ולבחור בתחנה המשתלמת ביותר. פירוט נוסחת המחיר לצרכן ניתן לצפייה בכל עת באתר משרד האנרגיה והתשתיות.
נוסחת חישוב המחיר
מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מפרסם בכל סוף חודש את מחיר בנזין 95 בתחנה לחודש הבא, בהתאם לנוסחה שנקבעה בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002.
בהתאם לצו, מחיר הבנזין בתחנה מתבסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון בחמישה ימי מסחר, שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים בכל חודש. בנוסף כולל המחיר סל הוצאות שיווק, מס הבלו ומס ערך מוסף. התרגום לש"ח מתבצע לפי שער החליפין היציג האחרון שפרסם בנק ישראל לפני שני ימי העבודה האחרונים בכל חודש.
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