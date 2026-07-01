הבריחה הגדולה: 100 קופים נמלטו מהכלוב במבצע "מתוכנן היטב"

כמעט 100 קופי מקוק ארוך זנב נמלטו מכלובם במשתלה העירונית לבעלי חיים בעיר לופבורי שבמרכז תאילנד, והובילו למבצע נרחב של הרשויות ללכידתם.

הקופים הצליחו להימלט בשעות הבוקר, ככל הנראה דרך פרצה שהתגלתה מאוחר יותר בגדר. ראש עיריית לופבורי הורה למשטרה ולגורמים נוספים לפעול במהירות כדי לאתר את הקופים לפני שיגרמו לנזקים ברחבי העיר.

לופבורי, הידועה באירוע "משתה הקופים" השנתי שלה, הייתה בעבר בית לאלפי קופי מקוק שהסתובבו בחופשיות.

בשנת 2024 הורו הרשויות בתאילנד ללכוד כ-2,500 מהם ולהעבירם למתחמים סגורים, לאחר שורה של תקריות שבהן הפכו הקופים לתוקפניים בחיפוש אחר מזון.

הרשויות מסרו כי הנזק שנגרם לגדר המתחם כבר תוקן, וכי מתוכננת הקמת מערכת גידור כפולה ומאובטחת יותר כדי למנוע מקרי בריחה דומים בעתיד.