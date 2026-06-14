"תפוח אדמה מעופף": הפנטגון חשף דיווח הזוי של חיילים

מסמכים חדשים שפרסם לאחרונה הפנטגון במסגרת מהלך לחשיפת מידע על תופעות אוויריות בלתי מזוהות חושפים שורת דיווחים מסקרנים מהשנים האחרונות.

אחד המקרים התרחש בפברואר 2022 בקלורדו, כאשר חמישה חיילים אמריקנים הבחינו בעצם מרחף מעל הר. לפי עדותם, מדובר היה ב"חפץ בצורת תפוח אדמה" בעל צבע לבן-קרמי מבריק ומעטפת שנראתה כמו קשקשי דג לא סימטריים. החפץ נותר ללא תנועה במשך כשתי דקות ולאחר מכן נעלם בפתאומיות.

החוקרים העריכו כי ייתכן שמדובר בהשתקפות אור השמש על שלג ועננים, אך החיילים טענו כי השמיים היו בהירים לחלוטין והמקרה נותר בלתי פתור.

במקרה נוסף מאוקטובר 2023 דיווחו שישה סוכני אכיפת חוק פדרליים כי ראו שוב ושוב "כדור כתום זוהר" שממנו הופיעו שניים עד ארבעה כדורים אדומים קטנים יותר. באחת הפעמים, לטענתם, אחד הכדורים נותר תלוי באוויר במשך שעות. הפנטגון ציין כי ייתכן שמדובר בנורים צבאיים או בטכנולוגיה ניסיונית אמריקנית, אך לא הצליח לקבוע הסבר חד משמעי.

בין המסמכים נכלל גם דו"ח של ה-CIA משנת 2008 שפורסם לראשונה לציבור. לפי הדיווח, מעל שדה התעופה המרכזי בזימבבואה נצפה עצם "דמוי דיסק חלול" עם אורות מסתובבים בתחתיתו. עדים מסרו כי בשלב מסוים נראו "קרני אור" יוצאות ממנו, לפני שטיפס במהירות ונעלם מהעין.

למרות הפרסומים החדשים, הפנטגון שב והדגיש כי עד כה לא נמצאו ראיות לקיומם של חייזרים או של פעילות שמקורה מחוץ לכדור הארץ.