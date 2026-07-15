מי המדליף? | מהומה בבית הלבן: בכירים בסביבת טראמפ נדרשים למסור טלפונים

גורמים רשמיים בבית הלבן נדרשו למסור את המכשירים הניידים שלהם לחוקרים מטעם הנשיא טראמפ.

הדרישה הדרמטית הזו מגיעה כחלק מחקירת הדלפות נרחבת ואינטנסיבית שהסעירה את הממשל האמריקאי בימים האחרונים.

​ראש הסגל סוזי ויילס וראש הבולשת הפדרלית קאש פאטל מובילים באופן אישי את המאמצים לאתר את המדליפים. השניים הקימו מה שהוגדר על ידי מקורות כמיזם של "חדר מלחמה" באגף המערבי, שפעל במשך שעות ארוכות כדי להתחקות אחר מקור המידע.

​לפי מקורות המעורים בפרטים, החקירה נפתחה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ זעם על חשיפת ליקויי אבטחה חמורים במטוס שקיבל כמתנה מקטאר. המטוס היה אמור לשמש כמטוס הנשיאותי הרשמי, אך פרסום המחדלים הביטחוניים עורר סערה רבתי.

​החוקרים דרשו מידע וטלפונים סלולריים מגורמים שליוו את הנשיא בנסיעותיו או שהיו מעורבים בתכנונן. עם זאת, לא כל הגורמים שהתבקשו למסור את המכשירים האישיים שלהם הסכימו לשתף פעולה ולעשות זאת.

​בעקבות המצב, לפחות סוכנות פדרלית אחת שלחה הודעת דואר אלקטרוני דחופה לעובדיה. בהודעה זו הוזהרו העובדים כי במקרה שסוכנויות חיצוניות יפנו אליהם בדרישה לקבלת מידע או מכשירים, עליהם ליצור קשר מיידי עם עורכי הדין של הסוכנות.

​ההתערבות הישירה של הבית הלבן באכיפת החוק נתפסת כפגיעה משמעותית בעצמאות ההיסטורית של משרד המשפטים האמריקאי. החקירה אף הובילה להוצאת זימונים משפטיים לארבעה עיתונאים של העיתון ניו יורק טיימס שדיווחו על הפרשה, דבר שעורר ביקורת קשה מצד ארגוני חופש העיתונות.

​הסערה החלה כאשר טראמפ הודיע במפתיע על העברת המטוס הקטארי החדש, שערכו מוערך בכארבע מאות מיליון דולרים, לבסיס צבאי באנגליה. טראמפ טען ברשתות החברתיות כי המטרה הייתה להעניק לחיילים האמריקאים המוצבים שם "הזדמנות לסייר במטוס" מפני שסבר כי "כולם כל כך מתרגשים, וחשבנו שהם צריכים להיות הראשונים".

​למרות הצהרותיו של טראמפ כי "לא הייתה דאגה ביטחונית, חוץ מזה ששלחנו את המטוס, כדי שנוכל לתת להם לראות", מקורות אישרו כי הטיסה בוצעה במטוס הישן והמאובטח יותר בשל שינוי בהערכת המצב הביטחונית.

​המטוס הקטארי הוגדר על ידי גורמים צבאיים ככזה שנסללה דרכו לפעילות באופן שבו הוא "הוכנס במהירות" לשירות, ללא מערכות ההגנה המלאות הקיימות במטוסים הנשיאותיים הרגילים. פיתוח המטוסים החלופיים המתוכננים של הממשל מתעכב וצפוי להסתיים רק לקראת שנת אלפיים ועשרים ושמונה.