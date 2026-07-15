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מדפיסים כסף

לב המדפסת הלאומית: כך מודפסים ה"טראמפ-דולרס" הראשונים

בסיור מיוחד בין המכבשים, נחשפו לראשונה שטרות ה-100 דולר החדשים, המשלבים עיצוב חגיגי עם חתימה נשיאותית שטרם נראתה כמותה על המטבע האמריקאי (חדשות בעולם)

הדפסת הדולר של טראמפ (צילום: מסך)

סיור בלעדי שערך שר האוצר, סקוט בסנט, בתוך בניין משרד האוצר, סיפק הצצה ראשונה לשטרות ה-100 דולר החדשים שייכנסו בקרוב למחזור.

התיעוד מציג את השטרות המעוצבים לכבוד חגיגות ה-250 לעצמאות ארצות הברית, כשהם נושאים את חתימתו של הנשיא – הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה נשיא מכהן חותם על שטרות כסף פדרליים.

ה"טראמפ-דולרס" הראשונים (צילום: מסך)

הדפסת השטרות החדשים, הצפויה להתחיל ביוני הקרוב, מסמנת את סיומה של מסורת ארוכת שנים. לראשונה מזה 165 שנה, חתימת גזבר ארצות הברית תוסר מהשטרות. הגזברית האחרונה בשושלת רצופה זו, שהחלה ב-1861, היא לין מלרבה, שחתימתה מופיעה על השטרות הנוכחיים לצד זו של ג'נט ילן.

ה"טראמפ-דולרס" הראשונים

המהלך שנחשף בתיעוד הוא חלק ממאמץ רחב יותר של ממשל טראמפ להטביע את שמו של הנשיא על נכסים פדרליים, החל מבניינים ותוכניות ממשלתיות ועד לספינות מלחמה ומטבעות.

ה"טראמפ-דולרס" הראשונים

השטרות החדשים, שיישאו את חתימותיהם של טראמפ ובסנט, יופצו לבנקים תוך מספר שבועות מרגע הדפסתם, כאשר לאחר שטר ה-100 דולר יודפסו בחודשים הבאים גם עריכים נוספים.

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