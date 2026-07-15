לב המדפסת הלאומית: כך מודפסים ה"טראמפ-דולרס" הראשונים

סיור בלעדי שערך שר האוצר, סקוט בסנט, בתוך בניין משרד האוצר, סיפק הצצה ראשונה לשטרות ה-100 דולר החדשים שייכנסו בקרוב למחזור.
התיעוד מציג את השטרות המעוצבים לכבוד חגיגות ה-250 לעצמאות ארצות הברית, כשהם נושאים את חתימתו של הנשיא דונלד טראמפ – הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה נשיא מכהן חותם על שטרות כסף פדרליים.
הדפסת השטרות החדשים, הצפויה להתחיל ביוני הקרוב, מסמנת את סיומה של מסורת ארוכת שנים. לראשונה מזה 165 שנה, חתימת גזבר ארצות הברית תוסר מהשטרות. הגזברית האחרונה בשושלת רצופה זו, שהחלה ב-1861, היא לין מלרבה, שחתימתה מופיעה על השטרות הנוכחיים לצד זו של ג'נט ילן.
המהלך שנחשף בתיעוד הוא חלק ממאמץ רחב יותר של ממשל טראמפ להטביע את שמו של הנשיא על נכסים פדרליים, החל מבניינים ותוכניות ממשלתיות ועד לספינות מלחמה ומטבעות.
השטרות החדשים, שיישאו את חתימותיהם של טראמפ ובסנט, יופצו לבנקים תוך מספר שבועות מרגע הדפסתם, כאשר לאחר שטר ה-100 דולר יודפסו בחודשים הבאים גם עריכים נוספים.
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