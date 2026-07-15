לב המדפסת הלאומית: כך מודפסים ה"טראמפ-דולרס" הראשונים

הדפסת הדולר של טראמפ ( צילום: מסך )

סיור בלעדי שערך שר האוצר, סקוט בסנט, בתוך בניין משרד האוצר, סיפק הצצה ראשונה לשטרות ה-100 דולר החדשים שייכנסו בקרוב למחזור.

התיעוד מציג את השטרות המעוצבים לכבוד חגיגות ה-250 לעצמאות ארצות הברית, כשהם נושאים את חתימתו של הנשיא דונלד טראמפ – הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה נשיא מכהן חותם על שטרות כסף פדרליים.

ה"טראמפ-דולרס" הראשונים ( צילום: מסך )

איראן מציגה: נתניהו וטראמפ בוכים על קברו של לינדזי | "התכוננו למוות פתאומי" ישראל גראדווהל | 13.07.26 פצצת אטום על עזה? הסוד המצמרר שנמצא בכיסו של סינוואר נחשף דני שפיץ | 13.07.26 הדפסת השטרות החדשים, הצפויה להתחיל ביוני הקרוב, מסמנת את סיומה של מסורת ארוכת שנים. לראשונה מזה 165 שנה, חתימת גזבר ארצות הברית תוסר מהשטרות. הגזברית האחרונה בשושלת רצופה זו, שהחלה ב-1861, היא לין מלרבה, שחתימתה מופיעה על השטרות הנוכחיים לצד זו של ג'נט ילן.

ה"טראמפ-דולרס" הראשונים

המהלך שנחשף בתיעוד הוא חלק ממאמץ רחב יותר של ממשל טראמפ להטביע את שמו של הנשיא על נכסים פדרליים, החל מבניינים ותוכניות ממשלתיות ועד לספינות מלחמה ומטבעות.

ה"טראמפ-דולרס" הראשונים

השטרות החדשים, שיישאו את חתימותיהם של טראמפ ובסנט, יופצו לבנקים תוך מספר שבועות מרגע הדפסתם, כאשר לאחר שטר ה-100 דולר יודפסו בחודשים הבאים גם עריכים נוספים.