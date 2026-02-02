דרמה בחיפה: אישה שאגרה מאות אלפי שקלים במזומן בביתה בשל חשש מגניבות, נתקלה בחומה בצורה כשביקשה להפקידם בבנק הדואר. הבנק טען ל"הלבנת הון", אך השופטת לא השתכנעה ושלחה מסר חריף למערכת הבנקאית. כמה עלה לבנק הסירוב הלא סביר (חוק ומשפט)
סוריה נפרדת רשמית משושלת אסד עם השקת שטרות כסף חדשים המוחקים את פולחן האישיות של הרודן המודח לטובת זהות לאומית המקדשת סמלי טבע וחקלאות | הנשיא אחמד אל-שרע חשף את המטבע המעודכן שמסמן את סיומו של עידן קודם ומבטיח יציבות כלכלית חדשה תחת דגל הרפובליקה הערבית הסורית (העולם הערבי)