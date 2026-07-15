טראמפ בכיכר המפכה באיראן ( צילום: רשתות חברתיות )

בשיא המתיחות הבינלאומית הגוברת בין ארצות הברית לאיראן, נחשף אתמול (שלישי) בכיכר המהפכה שבמרכז טהראן מיצג קיר מעורר חלחלה המופנה ישירות כלפי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הציור הענק, שהפך למוקד תשומת הלב בבירה האיראנית, מציג ארון קבורה ובתוכו דמותו של הנשיא האמריקאי.

לצד המיצג הוצב שלט חוצות ענק הנושא את הכיתוב המפורש והמאיים: "אנחנו נהרוג את טראמפ". המיצג כולל מעבר לדמותו של הנשיא גם אלמנטים ויזואליים של נקמה המהדהדים את המתיחות רבת השנים בין שתי המדינות. במקביל, ברשתות החברתיות הופץ תיעוד של שלט חוצות נוסף שהוצב בכיכר פלסטין בטהראן, ועליו הופיע כיתוב בעל אופי מקראי: "דם תמורת דם, עין תחת עין" - חלק מהרטוריקה המאיימת שמפיצה איראן בימים האחרונים כלפי ארצות הברית. על רקע הסלמה חמורה במפרץ הורמוז שנתיים אחרי: נחשפים פרטים דרמטיים על נתיב המילוט של מוחמד דף בבלי | 14.07.26 חזה את מותו: המסר המצמרר של ישראלי שנהרג במהלך טיול בשוויץ אריה רוזן | 14.07.26 הצבת המיצג הקיצוני בכיכר המרכזית מגיעה על רקע הסלמה חמורה בשטח. כפי שדיווחנו אתמול, ארצות הברית הכריזה על תחילתו של מצור ימי מלא על מצר הורמוז, צעד דרמטי המעמיק את הסכסוך המתמשך בין איראן לארה"ב. פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) השלים בימים האחרונים גל תקיפות נרחב באיראן שנמשך שבע שעות רצופות, במטרה להשמיד איומים מתהווים ולפגוע ביכולותיה של טהראן לתקוף כלי שיט מסחריים במצר. בתום הגל, נכנס לתוקפו המצור הימי, כאשר יותר מ-20 ספינות קרב אמריקניות ומאות כלי טיס נפרסו באזור.

הבוקר בטהראן - איראן, מאיימת בעברית: "דם תחת דם" ( צילום: רשתות חברתיות )

מפקד סנטקום, האדמירל בראד קופר, הבהיר כי "איראן תקפה במכוון שבע ספינות מסחר במהלך השבוע", מה שהוביל לכעשרה אזרחים הרוגים, פצועים ונעדרים. במקביל, כוחות איראניים שיגרו עשרות טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ השכנות.

טראמפ מאיים: "לא יישאר לכם כלום"

בריאון ל"פוקס ניוז" הציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אולטימטום חריף: אם איראן לא תשוב ברצינות לשולחן המו"מ, וושינגטון תתקוף בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח. הנשיא ציין שהעביר להם מסר מוקדם יותר לפיו "לא יישאר לכם כלום", והבהיר: "התקיפות באיראן ימשיכו עד שאגיד שזה מספיק".

טראמפ הוסיף כי "לאיראן נשאר עוד קצת כוח להילחם, אבל לא הרבה. נשמור את מטרות האנרגיה באיראן לסוף". דבריו מגיעים בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המיצגים המאיימים בטהראן מעידים על הלך הרוחות בבירה האיראנית.

התמונות המגיעות מטהראן מתעדות את הרגעים שבהם המוני מקומיים נחשפים למסרי הנקמה, בעוד הקהילה הבינלאומית עוקבת בדאגה אחר ההתפתחויות. המיצגים מצטרפים לשורה של איומים איראניים שפורסמו בשבועות האחרונים, לרבות רשימה שחורה של בכירים אמריקאים וישראלים שפרסם העיתון האיראני "המשהרי".

כזכור, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם לאחרונה הצהרה בה נשבע לנקום את דמו של אביו, המנהיג המנוח עלי חמינאי שחוסל בתקיפה אמריקאית-ישראלית. "אנחנו נשבעים לנקום את דמך הטהור", הצהיר, והוסיף כי "הנקמה הזו היא דרישת האומה שלנו והיא חייבת בהחלט להתבצע בקרוב".