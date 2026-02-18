ביקורת חריפה על ממשלת פורטוגל, לאחר שנחשפה הוצאה של עשרות אלפי אירו על מנויי שידור במשרדי הממשלה • התושבים זועמים: "הכסף היה צריך ללכת לציוד רפואי" • בעקבות המחאה: ראש הממשלה הורה על קיצוץ דרסטי במספר המנויים (חדשות בעולם)
האב השכול חגי לובר פרסם פוסט נוקב ברקע הביקורת הציבורית על ההורים בעקבות מותן של הפעוטות במעון בירושלים, ובו הוא מבקר קודם כול את עצמו | "גם אני צקצקתי בלשון על ‘ההורים הלא אחראיים’… וגם אני מיהרתי לחרוץ משפט ולנקוט עמדה” | לדבריו, מקרה אחד הביא לתפנית בנקודת המבט שלו על האירוע (בארץ)
לאחר תקופה ניסוי שנוי במחלוקת עם כפתורי איתות בהגה, שספגו ביקורת על נוחות ובטיחות, טסלה נכנעת ללחץ ציבורי ומחזירה את הידיות בדגמי המודל 3 החדשים בסין | החברה תציע גם שירות שדרוג ללקוחות קיימים בתשלום, במהלך המגיע על רקע ירידה במכירות והתחזקות התחרות מצד יצרניות סיניות | ההחלטה משתלבת במגמה רחבה יותר של חזרה לעקרונות עיצוב פרקטיים לאחר שהתברר כי השאיפה לצמצם רכיבים פגעה בחוויית הנהיגה (רכב)
רעיית רה"מ שרה נתניהו העבירה ביקורת על התנהלותו של הרמטכ"ל אייל זמיר, ובשיחה סגורה אף התחרטה על מינויו |כשהיא טוענת: זמיר "מתעדף את החזרת החטופים על פני הכרעת חמאס, אלו המסרים של קפלן" | נזכיר כי לפני מינוי זמיר לתפקיד, דחפה הגברת נתניהו למנות את האלוף דוד זיני - לתפקיד הרמטכ"ל (פוליטי)
ח"כ אבי מעוז הודיע שיעלה השבוע את החוק לביטול סעיף הנכד בחוק השבות, אך במהלך ישיבת סיעת יהדות התורה, מספר חכי"ם טענו כי צריך להתנגד לחוק - במחאה על כך ש'חוק הגיוס' אינו מתקדם | ח"כ במפלגה הביע ביקורת על חבריו: ״ההתנגדות שלכם לחוק הנכד - היא טירוף הדעת״ (כנסת)