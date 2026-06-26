הרמטכ״ל אייל זמיר בלבנון ( צילום: דו"צ )

ישיבת הקבינט שהתקיימה ביום חמישי בערב הפכה לזירת עימות סוער בין שרי הימין לבין הדרג הבכיר בצה"ל, כאשר במרכז הסערה עמדה המדיניות הביטחונית בגזרה הצפונית. השרים תקפו בחריפות את ההגבלות שלטענתם מוטלות על כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון במסגרת הפסקת האש, והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר השיב בתקיפות.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פתח בהתקפה נוקבת כשתהה מדוע צה"ל אינו פועל באופן יזום נגד איומים מתהווים והתחמשות מחודשת של חיזבאללה. לדבריו, הכוחות בשטח מרגישים כמי שנמצאים "במטווח", בעוד ארגון הטרור ממשיך להזרים תחמושת לאזור ללא הפרעה. השרה אורית סטרוק הצטרפה לביקורת וטענה כי הלוחמים בשטח סופגים ביקורת קשה ומרגישים מוגבלים בפעולותיהם. השר יצחק וסרלאוף מחה על כך שהכוחות אינם מורשים להגיב לאיומים מעבר ל"קו הצהוב" שהוגדר במסגרת ההבנות. "אתם רציתם הפסקת אש" המקורב חושף: כך הגיב נסראללה אחרי מתקפת הביפרים אליהו לוי | 23.06.26 1 בתגובה לביקורת הנוקבת, הציג הרמטכ"ל עמדה תקיפה והטיח בשרים: "אתם רציתם הפסקת אש". המשפט החד חתך את האווירה בחדר והמחיש את המתח בין הדרג המדיני לבין הפיקוד הצבאי. השר בן גביר מיהר להשיב כי הוא כלל לא רצה בהסכם, וקרא לנצל את התקריות האחרונות בשטח כדי "להקריס את ההסכם" ולפתוח בהפצצה מסיבית של מאות מטרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התערב בשלב זה וגיבה את מדיניות הצבא. נתניהו הדגיש כי אין שום הגבלה על חיילים מלהגיב לאיום מיידי, והוסיף כי הממשל האמריקני מבין היטב את זכותה של ישראל להגנה עצמית. שר הביטחון ישראל כ"ץ גיבה אף הוא את המדיניות, וציין כי חרף היתרונות והחסרונות של הפסקת האש, אין שום סיכון מודע של חיילי צה"ל. הרקע לסערה בקבינט הוא אירוע ביטחוני שהתרחש באזור הכפר בית יאחון בדרום לבנון. מחבל התקרב לכוח צה"ל שפעל במרחב והשליך לעברם רימון. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו קצין באורח בינוני ושלושה לוחמים נוספים באורח קל. הכוח הגיב באש וחיסל את המחבל במקום.

כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

מגעים דיפלומטיים במקביל לעימותים

במקביל לעימותים הפנימיים, נמשכים המגעים הדיפלומטיים בוושינגטון. שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, דיווח כי קיימת התקרבות להסכמות בין ישראל ללבנון בנוגע ליצירת אזורי פיילוט לפירוז מחיזבאללה, שבהם צבא לבנון צפוי להחליף את כוחות צה"ל שייסוגו.

על פי פרטי ההסכם המתגבש, צה"ל צפוי לסגת מתא שטח מצומצם שבו הוא מחזיק כיום, ובמקומו ייכנס צבא לבנון. המתווה מהווה פיילוט ראשוני שנועד לבחון את יכולת צבא לבנון להחזיק בשטח ולמנוע נוכחות חיזבאללה. לפי ההבנות, מדובר בתא שטח שחלקו נמצא מדרום לנהר הליטני, ושבישראל מגדירים ככזה שטוהר באופן מקסימלי מנוכחות ארגון הטרור.

עם זאת, שר הביטחון כ"ץ הבהיר בנאום שנשא בוועידת מרכז השלטון המקומי כי תפיסת הביטחון הישראלית גורסת כי צה"ל חייב לשהות בשטח האויב כדי להגן על היישובים. כ"ץ הדגיש כי גם אם תהיה דרישה אמריקנית לכך, ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון שהוקמו בסוריה ובלבנון.

העימות בקבינט משקף את המתיחות הגוברת בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי בנוגע לניהול המערכה בצפון. בעוד שרי הימין דוחפים לפעולה צבאית נרחבת יותר, הפיקוד הצבאי מעדיף גישה מדודה יותר המאזנת בין הצורך הביטחוני לבין השיקולים הדיפלומטיים והאסטרטגיים.