נתניהו קורא לפגישה דחופה - ראשי הסיעות החרדיות החרימו

ראשי הסיעות החרדיות ( צילום: אילוסטרציה | בבלי )

משבר נוסף פרץ היום (שלישי) בין ראשי המפלגות החרדיות לבין לשכת ראש הממשלה, כאשר מנהיגי הסיעות החרדיות סירבו להגיע לפגישת תיאום מיוחדת של ראשי מפלגות הקואליציה שנקבעה בלשכתו של בנימין נתניהו. הפגישה, שאמורה הייתה לעסוק בין היתר בקביעת מועד מוסכם לבחירות, הפכה לזירת עימות נוספת במערכת היחסים המתוחה.