בבלי
המשבר הפוליטי

נתניהו קורא לפגישה דחופה - ראשי הסיעות החרדיות החרימו

יו"ר יהדות התורה ויו"ר דגל התורה השיבו בשלילה להזמנה • דרעי התעלם לחלוטין מפניית לשכת נתניהו | "לא נשתתף בהצגה הזו" (חדשות חרדים)

ראשי הסיעות החרדיות (צילום: אילוסטרציה | בבלי)

משבר נוסף פרץ היום (שלישי) בין ראשי המפלגות החרדיות לבין לשכת ראש הממשלה, כאשר מנהיגי הסיעות החרדיות סירבו להגיע לפגישת תיאום מיוחדת של ראשי מפלגות הקואליציה שנקבעה בלשכתו של . הפגישה, שאמורה הייתה לעסוק בין היתר בקביעת מועד מוסכם לבחירות, הפכה לזירת עימות נוספת במערכת היחסים המתוחה.

יו"ר יהדות התורה, השר יצחק גולדקנופף, ו, ח"כ משה גפני, השיבו בשלילה להזמנה והבהירו במפורש: "לא נשתתף בהצגה הזו". במקביל, יו"ר , , בחר שלא להגיב כלל לפניית לשכת ראש הממשלה והתעלם מההזמנה באופן מוחלט.

החרמת הפגישה הנוכחית מהווה עוד עליית מדרגה משמעותית במשבר הפוליטי, לאחר שכבר תקופה מוקפאת לחלוטין עבודת החקיקה של הקואליציה בכנסת. השבתת המשכן הגיעה בעקבות וטו מוחלט שהטילו המפלגות החרדיות, במחאה על כך שהקואליציה אינה מקדמת את החוקים המצויים בראש סדר העדיפויות של המגזר החרדי.

המשבר הנוכחי משקף את התסכול העמוק במגזר החרדי מהתנהלות הקואליציה, כאשר החוקים המוגדרים כציפור הנפש של הציבור החרדי - חוק המעצרים, חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה - נתקעים בדרך למרות ההבטחות החוזרות ונשנות.

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