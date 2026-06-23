נתניהו קורא לפגישה דחופה - ראשי הסיעות החרדיות החרימו

משבר נוסף פרץ היום (שלישי) בין ראשי המפלגות החרדיות לבין לשכת ראש הממשלה, כאשר מנהיגי הסיעות החרדיות סירבו להגיע לפגישת תיאום מיוחדת של ראשי מפלגות הקואליציה שנקבעה בלשכתו של בנימין נתניהו. הפגישה, שאמורה הייתה לעסוק בין היתר בקביעת מועד מוסכם לבחירות, הפכה לזירת עימות נוספת במערכת היחסים המתוחה.
יו"ר יהדות התורה, השר יצחק גולדקנופף, ויו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, השיבו בשלילה להזמנה והבהירו במפורש: "לא נשתתף בהצגה הזו". במקביל, יו"ר ש"ס, אריה דרעי, בחר שלא להגיב כלל לפניית לשכת ראש הממשלה והתעלם מההזמנה באופן מוחלט.
החרמת הפגישה הנוכחית מהווה עוד עליית מדרגה משמעותית במשבר הפוליטי, לאחר שכבר תקופה מוקפאת לחלוטין עבודת החקיקה של הקואליציה בכנסת. השבתת המשכן הגיעה בעקבות וטו מוחלט שהטילו המפלגות החרדיות, במחאה על כך שהקואליציה אינה מקדמת את החוקים המצויים בראש סדר העדיפויות של המגזר החרדי.
המשבר הנוכחי משקף את התסכול העמוק במגזר החרדי מהתנהלות הקואליציה, כאשר החוקים המוגדרים כציפור הנפש של הציבור החרדי - חוק המעצרים, חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה - נתקעים בדרך למרות ההבטחות החוזרות ונשנות.
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