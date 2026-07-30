בעוד הלחימה ברצועת עזה נמשכת, מתפתחת בקהיר דרמה דיפלומטית שעשויה להוביל לפריצת דרך משמעותית בהסכם הפסקת האש. על פי דיווחים פלסטיניים, המתווכים בבירת מצרים הציעו מתווה פשרה חדש שנועד לגשר על המחלוקות המרכזיות בין הצדדים - ובמרכזו עומדת סוגיה רגישה במיוחד: גורל 5,000 שוטרי חמאס ברצועה.

העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" פרסם פרטים מפורטים על ההצעה, המבוססת על מידע משלושה מקורות פלסטיניים המעורבים בפרטים - מקור מחמאס, מקור מפלג פלסטיני נוסף ומקור מהחברה האזרחית. לפי הדיווח, המתווה המוצע עוסק בסעיפים 5 ו-8 בהסכם - הנוגעים לעובדי המדינה ולסוגיית הנשק.

המתווה: העברה לתפקידים אזרחיים או פרישה לגמלאות

במרכז ההצעה המוצעת עומד מנגנון דו-שלבי להתמודדות עם 5,000 חברי מנגנוני השיטור והביטחון של חמאס. כיום מחזיק הארגון באלפי שוטרים האחראים על סדר פנים ורדיפת מתנגדים, כאשר חלקם משמשים במקביל כמחבלים בזרוע הצבאית - גדודי עז א-דין אל-קסאם.

על פי התכנית המוצעת, 5,000 השוטרים יועברו בשלב הראשון מתפקידיהם הביטחוניים לתפקידים אזרחיים בלבד במסגרת השלטון החדש. מי שיסרב לעבור לתפקיד אזרחי, או לחלופין אם ישראל או "מועצת השלום" ידחו את שילובם במערך האזרחי, מיועדים לפרוש לגמלאות לאחר שיעברו בדיקה ביטחונית.

בנוסף לכך, גובש ניסוח חדש המסיר את הדרישה הישירה כי הווועדה הטכנוקרטית הפלסטינית תספוג באופן מיידי את חובות התשלום של חמאס לעובדיו. במקום זאת, הווועדה תקבל על עצמה את הטיפול המשפטי והסדרת הזכויות של אותם עובדים בהתאם לחוק הפלסטיני, באמצעות גוף מקצועי שיוקם לשם כך. מקורות ציינו כי מדינה ערבית הביעה נכונות לסייע במימון הנושא.

מועצת השלום מעורבת - 5,000 מגויסים חדשים עברו סינון

נציג "מועצת השלום", ניקולאי מלאדנוב, עודכן בפרטי ההבנות וצפוי להשתתף בפגישות הקרובות. עם זאת, גורם בסביבתו הבהיר כי הגעתו לשיחות בקהיר תלויה במציאת פתרונות מלאים וברורים, ולא רק בצעדים שנתפסים כחיוביים בעיני חמאס בלבד.

במקביל למגעים הדיפלומטיים, גורם במועצת השלום אישר כי הושלמו הליכי הסינון הביטחוני לקבוצה ראשונה של כ-5,000 מגויסים חדשים, המיועדים לעבור הכשרה ולהשתלב בכוח השיטור הפלסטיני החדש במסגרת התכנית האמריקנית. לוועדה הוגשו עד כה למעלה מ-200,000 בקשות הצטרפות, אך טרם נקבע לוח זמנים לפריסת הכוח בשטח.