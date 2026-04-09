שר הביטחון ישראל כ"ץ באוגדה 162 המתמרנת בעזה: "האחים סינוואר הרסו את עזה ועז א-דין אל-חדאד יביא להחרבתה. אם חמאס לא ישחרר את החטופים ויתפרק מנשקו - עזה תיחרב ותהפוך למצבה לרוצחים של החמאס. יש לפעול בכל העוצמה ולפגוע באויב כדי להגן על החיילים שלנו"
על פי המידע שמגיע מתוך הרצועה, צה"ל מתכנן להשתלט על 75 אחוזים משטח הרצועה, עד כה צה"ל תקף במסגרת המבצע 2,900 מטרות וסיכל למעלה מ-800 מחבלים | יכולת המשילות של חמאס נפגעה באופן קשה. מרבית אנשי השלטון שלו חוסלו ויש לו בעיות רבות בשלטון הפנים למול האוכלוסייה | כל הפרטים מהמבצע (צבא וביטחון)
שר הביטחון ערך היום חיתוך מצב, באוגדה 162 לקראת מבצע "מרכבות גדעון" בעזה | כץ הדגיש: "המבצע מיועד להכניע את החמאס ולהביא לשחרור כל החטופים. נפעל בעוצמה רבה להשמדת כל יכולותיו הצבאיות והשלטוניות של החמאס" | כשהוא מוסיף: "בניגוד לעבר, צה"ל יישאר בכל שטח שיוכרע, כדי למנוע את חזרת הטרור" (צבא)
אוגדה 162 העבירה היום (ב׳) את הפיקוד על מרחב האבטחה בצפון רצועת עזה לאוגדה 252 - עם העברת הפיקוד לאוגדה 252, תמשיך אוגדה 162 להיערך לקראת המשך משימותיה בעתיד בהתאם לצורך המבצעי ובכפוף להחלטות הדרג המדיני (חדשות צבא וביטחון)
גם במהלך השבת נשמעו אזעקות צבע אדום ברחבי עוטף עזה, שיגור מצפון הרצועה התפוצץ ליד מעבר ארז. במקביל נשמעו התרעות שווא בעוטף | צה"ל עדכן, כי הושמדה שכונת הקצינים בה הסתתרו מפקדים בכירים של חמאס | תיעוד וסיקור מהפעילות (חדשות מלחמה)