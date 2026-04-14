מצלמת גוף תיעדה: אמצעי לחימה בבית אזרחי בדרום לבנון

איתור אמל"ח בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צוות הקרב החטיבתי הנח"ל בפיקוד אוגדה 162 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, כאשר במהלך הפעילות המבצעית הנוכחית הצליחו הלוחמים לאתר מספר אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בבית אזרחי. התיעוד ממצלמת הגוף של אחד הלוחמים חושף את אופן הפעולה המדויק של הכוחות במרחב.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, במהלך סריקות שביצעו הכוחות במרחב, התגלו בבית אזרחי נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', מחסניות וווסטים צבאיים. הממצאים מצטרפים לשורה ארוכה של תשתיות טרור שאותרו והושמדו על ידי כוחות צה"ל בשבועות האחרונים, ומדגימים את אופן הפעולה של חיזבאללה המשתמש באוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי. עשרות תשתיות טרור הושמדו במקביל לאיתור אמצעי הלחימה, הכוחות בשיתוף עם חיל האוויר השמידו עשרות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים השונים. בין המטרות שהושמדו: עמדות נגד טנק, עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה שהיוו חלק ממערך האיום על ישובי הצפון. כידוע, הפעילות הקרבית בדרום לבנון נמשכת בעוצמה, כאשר כוחות צה"ל פועלים במספר מרחבים במטרה לפרק את תשתיות הטרור ולהרחיב את מרחב האבטחה. הלוחמים ממשיכים להתמודד עם ניסיונות המחבלים לפגוע בהם באמצעים שונים, כולל רחפני נפץ וירי נגד טנק.

פריטי אמל"ח שנמצאו בבית בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

פגיעה רוחבית ביכולות חיזבאללה

הפעילות המבצעית של כוחות הנח"ל מתבצעת על רקע המהלומה האסטרטגית שספגה חיזבאללה בשבועות האחרונים. צה"ל אישר כי יותר מ-250 מפקדים ומחבלים חוסלו, כאשר גורם בכיר באמ"ן העריך כי "בתוך דקה אחת פגענו בעשרות מפקדות של חיזבאללה וחיסלנו מאות מחבלים".

במקביל לפעילות הקרקעית, חיל האוויר ממשיך בתקיפות נרחבות. ביממה האחרונה בלבד תקפו מטוסי חיל האוויר כ-150 מטרות של ארגון הטרור, ביניהן משגרי רקטות, רחפנים, מפקדות ועמדות נגד טנק. התיאום ההדוק בין הכוחות הקרקעיים לחיל האוויר מאפשר זיהוי מדויק של איומים וסיכולם בזמן אמת.

יצוין כי בימים האחרונים נרשמו מספר אירועי פגיעה בלוחמים. בשבוע שעבר נפצעו 10 לוחמי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים בקרב יריות פנים אל פנים מול מחבלי חיזבאללה בעיירה בינת ג'ביל, כאשר שלושה מהם נפצעו באורח קשה. במקביל, שמונה לוחמים נפצעו מנפילת רחפן נפץ במהלך הפעילות הקרבית.

הפעילות המבצעית ממשיכה במרחבים השונים בדרום לבנון, כאשר הכוחות פועלים להסרת האיום מעל ישובי הצפון ולפירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה.