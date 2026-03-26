בבלי
אחרי שפעלה רבות בעזה: אוגדה 162 נכנסת ללבנון 

מפקד אוגדה 162 שפעלה רבות בימי המלחמה ברצועת עזה פנה ללוחמיו ברשת הקשר רגע לפני שאלו נכנסו ללבנון | "מאחורינו יש יישובים שלמים שמאמינים בכם; צאו להתקפה" (צבא) 

ברקע ההסלמה מצד חיזבאללה, הלחימה בדרום לבנון מתרחבת, כאשר חיילי צה"ל מעמיקים לתוך שטח לבנון במטרה להסיר את האיום מעל ישובי הצפון המטווחים.

מפקד אוגדה 162 פנה ללוחמיו ברשת הקשר רגע לפני הכניסה: ״מאחורינו יש יישובים שלמים שמביטים קדימה ומאמינים בכם, משפחות שיודעות שיש מי שיגן, שיש מי שעומד בינם לבין האיום, שיש מי שנלחם בשבילם, זו הגנה על הבית, האויב יפגוש את אוגדה 162 שהגיעה כדי לנצח. צאו להתקפה!".

