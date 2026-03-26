הרב אברהם יצחק קוק

הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק משמש כראש ישיבת "מאור התלמוד" ברחובות וכחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה. הוא נמנה על מנהיגי הציבור החרדי הליטאי בישראל ומוביל את אחת הישיבות המרכזיות בעיר רחובות. ראש הישיבה ידוע במסירותו לתלמידיו ובהנהגתו הרוחנית של קהילת הישיבה, תוך שמירה על ערכי התורה והמסורת הליטאית.

בתקופה האחרונה בולט מעורבותו הפעילה של הרב קוק בנושאים ציבוריים חשובים, במיוחד בסוגיית גזירת הגיוס. הוא הגיע לחזק את האברך אברהם בן דיין שנעצר בגין אי גיוס, ורקד עמו במעמד מרגש בתפרח לאחר שחרורו. מעורבותו זו משקפת את עמדתו הנחרצת בנושא שמירת עולם התורה והישיבות מפני גיוס לצבא.

ישיבת "מאור התלמוד" ברחובות, בראשותו של הרב קוק, מהווה מרכז תורני משמעותי המושך מאות תלמידים. הישיבה מתאפיינת במסורת של לימוד עמוק ורציף, עם דגש על לימוד הבבלי והעמקה בסוגיות התלמוד. במהלך השנה מתקיימים בישיבה מעמדים מיוחדים כגון סיומי מסכתות, מסיבות חנוכה עם רגעי התעלות, והשקת תוכניות לימוד חדשות כמו "תלמודו בידו" לעידוד כתיבת חבורות.

הרב קוק שומר על מנהגים ייחודיים המבטאים את דבקותו בתורה ובמצוות. בחג החנוכה הוא מדליק מדי ערב שלוש חנוכיות - בישיבה, בחדרו בישיבה ובביתו, כאשר תלמידי הישיבה מצטופפים לחזות בהדלקות ופוצחים בשירה וריקודים. בערב יום הכיפורים הוא מקפיד על מנהג הכפרות בתרנגול ונוכח במעמד השחיטה לקיים מצוות כיסוי הדם בעצמו.

ראש הישיבה פעיל בחיזוק לימוד התורה בקרב הדור הצעיר. הוא מבקר יחד עם גדולי ישראל, כמו הגאון רבי אברהם סאלים, בחברות משניות ובמוסדות לימוד, כדי לעודד ולחזק את הילדים והנערים הממשיכים בדרך התורה. ביקורים אלו משקפים את חשיבות שהוא מייחס לחינוך התורני ולהמשכיות הדורות.

הרב קוק שומר על קשרים הדוקים עם גדולי התורה האחרים, במיוחד עם רבו המובהק הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שכיהן כסנדק בברית לנינו. קשרים אלו משקפים את מעמדו במעגל מנהיגי הציבור החרדי הליטאי ואת השפעתו הרוחנית על הדור. הוא משתתף באירועים ציבוריים חשובים כמו חנוכת בתי כנסת ובתי מדרש, ומוביל את קהילתו בדרך התורה והיראה.