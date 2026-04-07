מעמד כביר של כבוד התורה נערך בתלמוד תורה 'בית אשר' של קארלין סטולין בשכונת רמות, כאשר מאות תלמידי הת"ת חגגו את עמלם בתורה • במעמד השתתפו בן האדמו"ר מקארלין סטולין ורב הכותל הגאון רבי שמואל רבינוביץ • בסיום הערב נרשם מחזה מרהיב ויוצא דופן, כאשר כלל ילדי התלמוד תורה השתתפו בתוכנית מוזיקלית עוצמתית ותופפו יחד על תופים לקול צלילי ניגוני החסידות המעוררים (חרדים)
בצל המצב הביטחוני, זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, הגיע לתפילה ברחבת הכותל המערבי השוממה, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | לאחר התפילה הנרגשת, האציל האדמו"ר מברכת קודשו לרב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, ובירכו בהצלחה במלאכת הקודש (חסידים)
במשרד החוץ בירושלים התקיים היום טקס מיוחד ומרומם של קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של המשרד | שר החוץ גדעון סער יחד עם רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ קבעו מזוזה וחנכו את בית הכנסת | באירוע בו השתתפו מאות מעובדי המשרד נשאו השניים דברים, לאחר מכן בתהלוכה חגיגית הכניסו ארבעה ספרי תורה לבית הכנסת החדש (ברנז'ה)
בין הפתקים שפונו הבוקר מאבני הכותל הקדושות והועברו לגניזה, היו תפילות מרגשות לשלום בין העמים שנשלחו ממדינות עוינות במזרח התיכון, פתקים שהוטמנו על ידי מנהיגי עולם, לוחמי צה"ל, משפחות חטופים ומשפחות שכולות | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
במהלך הלילה רוססה כתובת גרפיטי על הכותל המערבי, והעוררה זעזוע בציבור. רב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ', גינה בחריפות את המעשה וקרא למשטרה לאתר את האחראים. הצוותים החלו בפעולות ניקוי תוך הקפדה על שמירת קדושת האבנים (בארץ)
בתלמוד תורה 'טשכנוב' בשכונת רמת שלמה נחוגה ברוב פאר והדר 'מסיבת חומש' בהשתתפות האדמו"ר מזוועהיל, הגאון רבי מתתיהו דייטש והגאון רבי שמחה רבינוביץ רבני השכונה, הגר"ש רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, הרה"ג מנשה ישראל רייזמן, ועוד רבנים ידועי שם, לצד הורי וזקני התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)
רבבות בני ישראל נהרו לרחבת הכותל המערבי לשאת תפילה ביום צום שבעה עשר בתמוז, יום הובקעה חומת ירושלים. אדמו"רים ורבנים הגיעו לתפילות מנחה וערבית במקום | בצאת הצום, שברו האלפים את הצום במיני מזונות שהוגשו בהרחבה ברחבת הכותל המערבי (חרדים)
האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בתקופה זו למנוחה במושב 'אורה', הגיע היום בשעות הצהריים לתפילה ע"י שריד בית מקדשנו ה'כותל המערבי', מלווה בבני משפחתו המצומצמת | הרבי התפלל והעתיר שעה ניכרת ע"י אבני הכותל לישועת הכלל והפרט (חסידים)
אלפים השתתפו בתפילת ערבית ושחרית חגיגית ברחבת הכותל המערבי לציון יום ירושלים, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור | הציבור נשאו תפילה לשלום חיילי צה"ל, לשחרור כל החטופים משבי האכזרי אצל החמאס ולשלום עם ישראל (חרדים)
במהלך ישיבת מועצת הרבנות הראשית במנהרות הכותל, דרשו הרבנים הראשיים לישראל להחזיר את אבני הכותל המערבי, שהוצבו בנקודות שונות ברחבי הארץ: "הכותל המערבי קדוש לכל אורכו ויש לגנוז את האבנים הללו ולנהוג בהם בקדושה ראויה" (חרדים)
בשעה גורלית זו, בעת שכל כלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם מעתירים בתפילות לרפואתו השלימה של האדמו"ר מויז'ניץ, רבי ישראל בן לאה אסתר, נשא רב הכותל והמקומות הקודשים הרה"ג ר' שמואל רבינוביץ, תפילה מיוחדת מול 'קודשי הקודשים' לרפואת האדמו"ר מגדולי מנהיגי דורנו | צפו בתיעוד (חרדים)