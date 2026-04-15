ברוך דיין האמת, הבוקר נפטר לבית עולמו הרה"ח ר' חיים משה בינר ז"ל, מזקני חשובי חסידי ויז'ניץ, וממותיקי תושבי הקריה בבני ברק, כשהוא בשנות השמונים לחייו.

המנוח ז"ל נחשב לאחת מדמויות ההוד המוכרות בקריית ויז'ניץ. לאורך עשרות שנים שילב בין היותו איש עמל, שפעל ביושרה ובנאמנות כסוכן ביטוח ותיק, לבין היותו תלמיד חכם וחסיד שהקדיש את רוב עיתותיו ללימוד תורה ולמעשי חסד נסתרים.

ר' חיים משה ז"ל היה חתנו של החסיד המפורסם, איש החסד הרב מנחם אשר ברטלר ז"ל, מי שהיה מזקני חסידי ויז'ניץ ובעל האכסניה המיתולוגי של אדמו"רי החסידות בירושלים. בבית גדול זה ינק את יסודות ההתקשרות לצדיקים, ערך שליווה אותו עד יומו האחרון.

המנוח ז"ל קבע את תפילותיו בבית המדרש הגדול של החסידות, בשנותיו האחרונות, כאשר נחלש קבע מקום תפילתו בביהמ"ד של המושב הזקנים בסמוך לביתו, לא פסק פיו מלהגות בתורה ובתפילה. הוא היה דבוק בלב ונפש באדמו"רי החסידות, וזכה לראות דורות ישרים הממשיכים בדרך התורה.

פעוט נפצע בנפילה מכסא בגן ילדים בבני ברק משה כץ | 11:06

המנוח הותיר אחריו משפחה ענפה וחשובה, ההולכת בדרך שהתווה. בין חתניו הבולטים: הרה"ג ר' שמואל רבינוביץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים. הרב אשר לנדא, רב המכון לרפואה משפטית.

נמשיך ונעדכן כאן באתר 'בבלי' אודות זמן ההלוויה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.