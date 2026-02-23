ביום שישי התקבל דיווח במוקד המשטרה על טרקטורון הנוסע ללא לוחית זיהוי בחדרה | שוטרים שהגיעו למקום סימנו לרוכב לעצור, אך הוא בתגובה החל להימלט | ניידות משטרה פתחו במרדף קרקעי ובמקביל הופעל מסוק משטרתי | כל הפרטים (בארץ)
תיעוד חריג ממרדף משטרתי עם מסוק שעקב אחרי נהג שביצע עבירת תנועה | בצילום נשמע השוטר מהמסוק מכוון את הניידת בכביש | במבצע ארצי חולקו 3,122 דוחות ונעצרו נהגים תחת השפעת חומרים מערפלים | תיעודים ופרטים (משטרה, בארץ)
המשטרה איתרה תינוק בן יומו כשהוא נטוש ומכוסה בשמיכה בסמוך לבניין הביטוח הלאומי בחדרה | התינוק פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא בהכרה | "עטפנו אותו בשמיכות נקיות ופינינו אותו לבית החולים ובמשך כל הזמן החזקתי אותו על הידיים קרוב אליי" | המשטרה חוקרת ומנסה לאתר את הוריו (חדשות)
פקחי רשות הטבע תפסו סירת דיג שעליה חשודים שניסו לבצע דיג לא חוקי בתחום שמורת הטבע ים גדור ונעצרו | "אם נפריע לדגים להתרבות בשמורות הטבע – המספרים שלהם ירדו גם באזורים המותרים לדיג", מסרו ברט"ג (חדשות, טבע)
המשטרה עצרה 15 חשודים במעורבות באירועי ירי בחדרה, שבוע אחרי התקרית מחוץ בבית חב"ד שגרמה לפגיעת כדור בחלון בית המדרש באמצע כולל לימוד | פשיטה משטרתית נרחבת בוצעה בעיר במטרה להילחם בפשיעה ובהחזקת נשק בלתי חוקי (משטרה)
המשטרה עצרה חשוד בן 30 בחשד למעורבות באירועי ירי בחדרה. בביתו נתפס רכב ממוגן וציוד הסוואה והחקירה נמשכת | ביום ראשון השבוע בהלה אחזה בלומדי ה"כולל" בבית חב"ד המקומי בשל קליע ירי שפגע באחד החלונות (משטרה, בארץ)
כמידי שנה לקראת חג הפסח התקיימה בתלמוד תורה "נר שמואל" המחשה של אפיית מצות | מאות תלמידי ה'תלמוד תורה' וילדי הגנים זכו להיות שותפים מלאים בהליך אפיית המצות, החל מטחינת הקמח עד לאפייה | צפו בתיעוד (חרדים)