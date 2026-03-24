כוחות הביטחון בפיקוד אוגדת יהודה ושומרון החלו לפעול הלילה לסיכול טרור בצפון השומרון | זה צפוי להיות מבצע רחב היקף ומתמשך, שכולל הטלת סגר ואף שימוש במטוסי קרב, והוא נפתח בעקבות מידע מודיעני על ניסיונות התבססות של גורמי טרור במקום | צפו בתיעוד ראשון (צבא וביטחון)
ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת ממשלה מיוחדת בבסיס הימ״מ לציון 50 שנים ליחידה: ״אין יחידה טובה מהימ"מ בעולם במלחמה בטרור וחילוץ בני ערובה. אנחנו ניתן לה את כל הגיבוי והאמצעים כדי להמשיך להוות חוד החנית של הלחימה בטרור של מדינת ישראל״
לוחמי ימ״מ, שב"כ וצה״ל פעלו למעצר חוליית מבוקשים, שלפי החשד נערכו לביצוע פיגוע בטווח הזמן המיידי | עם קבלת המודיעין, לוחמי הימ״מ פשטו על בית עסק בכפר ברטעה, בו שהו המחבלים ועצרו את שניהם. זמן קצר לאחר מכן, נעצר מחבל נוסף בחולייה. אין נפגעים לכוחותינו (צבא)
יותר מ-200 מחבלים חדרו בשלושה גלים לקיבוץ מפלסים והמרחב סביבו באנדרטת 'חץ שחור', צומת שער הנגב וציר 232 וביצעו מסע טבח, חטיפה, ביזה ופשעים אכזריים נוספים | 13 אנשי כוחות הביטחון נפלו, נרצחו 77 אזרחים ו-13 נחטפו | התחקיר מעלה כי צה"ל כשל במשימת ההגנה, ופעולתם הנחושה של רבש"ץ הקיבוץ יחד עם כיתת הכוננות וכוחות הימ"מ והשב"כ, סייעה ב'היפוך הקערה' | התחקיר המלא והמחדל הגדול (חדשות, צבא)