החל מעוד חודשיים, מבקרים מ-85 מדינות, לרבות ישראל, שעד כה לא נזקקו לוויזת הנוסעים לבריטניה לשהות קצרה בת פחות מחצי שנה, יידרשו להשיג אישור נסיעה אלקטרוני (ETA) על מנת להיכנס למדינה | כניסתם של מבקרים שלא ישיגו את האישור הנדרש או אשרת כניסה, תיאסר לצמיתות (תעופה)
ארה"ב ממשיכה במדיניות של אפס סובלנות כלפי זרים המבקשים להתגורר או לבקר בארה"ב, שאינם מכבדים את הממשל או את המורשת האמריקנית | אמש הודיעה מחלקת המדינה על ביטול הוויזה לשישה זרים שהתבטאו נגד מקורבו של הנשיא צ'רלי קירק (בעולם)
אם אתם מתכננים לטוס לארצות הברית בקרוב ומחזיקים באזרחות של אחת ממדינות תוכנית הפטור מוויזה כדאי שתהיו מעודכנים: המחיר של בקשת ESTA – אישור הכניסה האלקטרוני לארה"ב, עומד לעלות החל ממחר | כל הפרטים (תעופה)
ממשל טראמפ עצר את הנפקת הוויזות לכמעט כל הפלסטינים, כולל כאלה שרוצים להגיע לארה"ב לטיפולים רפואיים, לימודים באוניברסיטאות או ביקורי קרובי משפחה | הצעד מגיע יומיים לאחר שממשל טראמפ הודיע כי הוא לא ינפק ויזות לבכירים ברשות הפלסטינית שיבקשו להגיע לניו יורק כדי להשתתף בדיוני העצרת הכללית של האו"ם בחודש ספטמבר ויבטל ויזות קיימות (מדיני)