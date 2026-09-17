צה"ל הדיח את קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר

צה"ל הודיע היום (יום ה') כי ראש אכ"א החליט להדיח משירות בצה"ל את הקצין ששימש קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סא"ל א'. ההחלטה התקבלה בהתאם להחלטת הרמטכ"ל ולאחר תהליך משפטי ופיקודי מקיף.

הקצין ניסה במהלך החודשים האחרונים למנוע את הליך הדחתו באמצעות עתירה לבית המשפט, אך בית המשפט התיר את המשך ההליך. בעקבות כך הוקמה ועדה צה"לית שעסקה בנושא, והשלימה את עבודתה. בהתאם להמלצות הוועדה, החליט ראש אכ"א להדיח את הקצין משורות צה"ל.

על פי הודעת דובר צה"ל, ב-23 בנובמבר 2025 קבע הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר כי "שורה של מפקדים בכירים נושאים באחריות פיקודית לאירועי השבעה באוקטובר וכי יש מקום לנקיטת צעדים פיקודיים בעניינם". בין המפקדים נמנה גם סא"ל א'.

במסגרת ההליך להתרת התחייבותו של הקצין, נבחנו כלל השיקולים הרלוונטיים, ובכללם חוות דעתו של סגן הרמטכ"ל, הממצאים שעלו בתחקירים, והתייחסות גורמי המקצוע ביחס לכשלים בתפקודו בתקופה שקדמה לאירועי השבעה באוקטובר. כמו כן נשקלו כלל טענותיו של הקצין ביחס למידת אחריותו, כפי שהובאו בפני הוועדה המייעצת להתרת התחייבות, בעל פה ובכתב.

על פי דיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש, שמו של קמ"ן אוגדת עזה לשעבר עדיין חוסה תחת איסור פרסום. זאת למרות שהמדינה קבעה כי אין מניעה ביטחונית לפרסם את שמו, אך הקצין עתר לבית המשפט העליון כדי לאסור את פרסום שמו. העתירה לבית המשפט העליון טרם הוכרעה, ולכן השם עדיין אסור בפרסום.