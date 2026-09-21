כוחות אמריקאיים במצרי הורמוז - צילום: צבא ארה"ב סנטקום כוחות אמריקאיים במצרי הורמוז | צילום: צילום: צבא ארה"ב סנטקום 10 10 0:00 / 0:33

בדרמה שהתרחשה מאחורי הקלעים בוושינגטון, הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ ביטל ביום ראשון תקיפה צבאית מתוכננת נגד המורדים החות'ים בתימן - שעות ספורות בלבד לאחר שנתן לה את אישורו הסופי. על פי דיווחים זרים, ההחלטה על הביטול התקבלה בשעות הצהריים, כאשר מטוסי הקרב האמריקאיים כבר עמדו חמושים על המסלולים ורשימות המטרות אושרו על ידי הצבא.

הביטול המפתיע הגיע לאחר שטראמפ קיים ביום חמישי שיחה עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, שביקש התערבות אמריקאית ישירה בבלימת הארגון הנתמך על ידי איראן. אולם למרות התחייבותו הראשונית של הנשיא האמריקאי, הוא שינה את עמדתו בעקבות לחץ כבד ממעגלו הקרוב.

כוחות אמריקאיים במצרי הורמוז ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

( צילום: משרד החוץ של ממלכת ערב הסעודית )

בכירים בוושינגטון מדווחים כי רוב אנשי המעגל הקרוב של הנשיא התנגדו בתוקף להצטרפות ללחימה לצד סעודיה. הסיבה המרכזית: העומס החריג המוטל על כוחות צבא ארה"ב במסגרת המערכה הרחבה מול איראן, וכן החשש המוחשי שמתקפה בתימן תפתח חזית נוספת מיותרת מול טהראן. 14 לוויינים רוסיים חיסלו מטוס אמריקני יהודה פנחסי | 17.09.26 ואנס ניסה לעזור לקלינטון נגד טראמפ ישראל גרוס | 17.09.26 בריאיון שהעניק לרשת 'פוקס ניוז', הבהיר טראמפ כי הוא נמצא ב"מצב של קבלת החלטות" וציין כי וושינגטון מקיימת קשר רציף עם החות'ים. לדבריו, הארגון הבטיח בינתיים שלא לכוון אש לעבר כוחות אמריקאיים - זאת בזמן שהם ממשיכים להלום בעוצמה במטרות סעודיות. התקרית חושפת את מנופי הלחץ ההדדיים בין המעצמות. גורמי צבא בוושינגטון טענו כי ארה"ב זקוקה לשיתוף פעולה מצד סעודיה במערכה מול איראן, אך הממלכה הוכיחה בעבר כי היא יודעת להפעיל שוט נגד הבית הלבן - כפי שעשתה במאי האחרון כאשר חסמה את תוכנית הליווי למכליות הנפט במצר הורמוז ומנעה גישה לבסיסים אמריקאיים בשטחה.

מורדי החות'ים | יורש העצר הסעודי בן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

העימות המדמם בתימן, המתנהל זה למעלה מעשור, ידע הפסקות אש שקעו לאחרונה, אך התחדש במלוא עוזו ביולי בעקבות הטלת מצור ימי הדדי בין החות'ים לסעודיה בים האדום. בשבת האחרונה, החות'ים ניסו לתקוף את הבירה ריאד בטיל בליסטי, בניסיון התקיפה הראשון על העיר מאז ההסלמה האחרונה.

הקואליציה הסעודית דיווחה כי הטיל יורט בהצלחה בשעות הבוקר המוקדמות. תושבים בריאד דיווחו כי שמעו פיצוץ, ומאוחר יותר נראתה עמוד עשן סמוך לשדה התעופה. הקואליציה הוסיפה כי החות'ים ניסו גם לתקוף תשתיות אזרחיות בעיר הנמל ינבו שעל חוף הים האדום - שם מסתיים צינור נפט סעודי מרכזי - וכן בערים טאיף, בייש ופראסאן, אך הניסיונות סוכלו.

כעת, נותר לראות כיצד תגיב ריאד לסירוב האמריקאי, והאם המתיחות האזורית תמשיך לבעור. מחלוקת חריפה מתגלעת בצמרת ההנהגה הסעודית בשאלת אופן התגובה הראוי: שר החוץ הסעודי, פייסל בן פרחאן, דוחף לפתרון דיפלומטי ולהסכם הפסקת אש, בעוד שר ההגנה, ח'אלד בן סלמאן, דורש לצאת במהלך צבאי נחרץ.