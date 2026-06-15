הסכם השלום המתגבש בין וושינגטון לטהראן, עליו הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מחולל תסכול עמוק וגל של תגובות זועמות ברחוב האיראני.

רשת החדשות איראן אינטרנשיונל מדווחת כי אזרחים רבים מביעים חוסר אמון מוחלט הן כלפי המעצמות הזרות והן כלפי ההתנהלות התמוהה של דונלד טראמפ.

על פי הדיווח, התושבים רואים בדיפלומטיה המתחדשת מהלך פוליטי שנעשה כולו על חשבון הציבור האיראני ולא כנתיב שיוביל ליציבות.

טראמפ, שהבטיח לאיראנים כי "אנחנו בדרך", יושב כעת לחתום הסכם עם המשטר המתעלל.

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​המחאה הציבורית מתפרצת על רקע לחצים כלכליים כבדים בתוך איראן, הכוללים אינפלציה דוהרת, אבטלה גואה ודיכוי פוליטי מתמשך.

פניות רבות של אזרחים שהגיעו למערכת החדשות 'איראן אינטרנשיונל' מתארות שחיקה נפשית עמוקה בעקבות שנים של משברים חופפים, עוני וחדשות תכופות על הוצאות להורג של אסירים פוליטיים.

האזרחים מזהירים כי כל הסדר שיעניק לגיטימציה למשטר הנוכחי ייחשב לבגידה קשה בהם, במיוחד כאשר הרפובליקה האסלאמית שללה מהם לאורך עשורים את האפשרות להפגין בחופשיות.

​התושבים משמיעים קריאות נחרצות להפסיק להסתמך על מהלכים אמריקניים וקוראים להוביל לשינוי פנימי בכוחות עצמם. "אנחנו כבר לא תולים תקווה בטראמפ... אנחנו נסיים את העבודה בעצמנו", כתב אחד האזרחים בתגובה לדיווחים.

תושב אחר הוסיף כי "ההחלטות של טראמפ לא צריכות לשנות לנו. אנחנו בעצמנו חייבים להפיל את הרפובליקה האסלאמית מתוך המדינה".

התגובות משקפות התנגדות מוחלטת להפסקת אש זמנית בת 60 יום, כאשר אחד הפונים סיכם את התחושה הכללית ואמר כי "החדשות על ההסכם מראות שאנחנו, העם, הפכנו לקורבנות של הפוליטיקה".