בן חסין, אזרח ישראלי-קנדי, שוחרר השבוע מבית הכלא בסולימאניה שבכורדיסטן העיראקית, לאחר כמעט שתים עשרה שנות מאסר. חסין הורשע בהרג נהג מונית מקומי, בעקבות תקרית שאירעה במהלך שהותו באזור בתקופת המלחמה בארגון הטרור דאעש.

בריאיון ראשון שהעניק לאחר שחרורו, מסר חסין: "זו אחת התחושות המדהימות ביותר. זה כאילו קיבלתי עוד הזדמנות לחיים".

סיפורו של חסין החל לפני כשנים עשר שנה, כאשר הגיע לכורדיסטן בעיצומה של המלחמה בדאעש. לדבריו, ביקש להצטרף לכוחות שנלחמו בארגון הטרור. "באותה תקופה התנהלה המלחמה בדאעש, והחלטתי לבוא ולראות אם אני יכול להצטרף לקרב", סיפר. "לא התגייסתי באופן רשמי, זה היה פשוט כמו... פשוט כמתנדב, לעזור ללוחמים".

במהלך שהותו באזור, עלה חסין על מונית שבה נהג תושב מקומי. לטענתו, הנהג הבין שהוא ישראלי או שמע אותו מדבר עברית, ובשלב מסוים חש מאוים. האירוע הסתיים במותו של הנהג ובמעצרו של חסין. "זו הייתה סוג של הגנה עצמית", אמר חסין, שסירב להרחיב על הרגע שהוביל למאסרו.

לאחר שהורשע בהרג נהג המונית, נגזר על חסין תחילה עונש מוות. "אתה מנסה למצוא סיבות להמשיך ואתה מתחיל לאבד תקווה כשאתה יודע שאתה צריך להיאחז במשהו שייתכן שלא יהיה שם", תיאר את התקופה הקשה. "הם יכולים לפגוע בך על כך שאתה ישראלי ועל כך שאתה יהודי – במיוחד בכלא שבו הוחזקתי".

לאורך השנים נעשו מאמצים רבים להביא לשחרורו של חסין. עונש המוות בוטל והומר למאסר עולם, ובהמשך, לאחר "סולחה" שנערכה עם משפחת ההרוג, קוצר עונשו לחמש עשרה שנות מאסר. במסגרת ההסכם נדרש תשלום כופר בסך 120 אלף דולר למשפחת הנרצח.

את חסין ליווה לאחר שחרורו עורך הדין האמריקני אלן לואי, שהוביל במשך השנים את המאמצים לשחרורו. בדרכם לשדה התעופה חלפו השניים על פני בית המשפט שבו התנהל משפטו של חסין.

למאמצים לשחרורו היו שותפים גם אייל סיסו, שכיהן כסמנכ"ל לעניינים קונסולריים במשרד החוץ, וכן רבנים ואנשי קהילה יהודית בארצות הברית. השבוע הושלם ההליך המשפטי שאפשר את שחרורו, לאחר שעונשו קוצר בשליש בשל "התנהגות טובה".

חסין הודה למי שפעלו למען שחרורו וציין כי הוא מקווה להגיע לישראל. "אני רוצה להגיד תודה", אמר. "תודה לכם, ותודה לא-ל, ותודה לכל האנשים שעזרו לי".