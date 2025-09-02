מתוך התרגשות שיא קידמו אנשי ירושלים ותושבי בית שמש את פניו של אסיר ציון ר' דוד מנחם מינצברג, ששוחרר מהכלא הצבאי לאחר שהות של קרוב ל-40 ימי מעצר בבידוד ב'אגף', לאחר שלא הסכים ללבוש מדי הכלא | מינצברג, בעצם נעצר בהפגנות הסוערות נגד החפירות בבית החיים העתיק בעיר יהוד ומשם זה התגלגל לכלא הצבאי | במעמד המרגש נפגש מינצברג עם בנו הקטן | צפו בתיעודים המרגשים (חרדים)
לקראת יום העצמאות האוקראיני, שוחררו מהשבי הרוסי ראש עיריית חרסון לשעבר וולודימיר מיקואלינקו והעיתונאי דמיטרו חיליוק, שנחטפו בשנת 2022 | השחרור התרחש במסגרת עסקה שהחזירה 68 אזרחים אוקראינים לביתם (בעולם)
בעקבות הונאת חמאס בהחזרת גופה של אשה עזתית במקום שירי ביבס הי"ד, בצמרת המדינית של ישראל החליטו לעכב את שחרור האסירים שהיו אמורים לצאת מבתי הכלא במסגרת העסקה | רה"מ נתניהו מכנס דיון ביטחוני שם יוחלט על הצעדים הבאים בענין (חדשות)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.