בעיר העתיקה

בין החומות | הרבי מבאסטאן ערך 'לחיים' והכין את הבחורים ל'בין הזמנים'

בשבוע שעבר התקיים מעמד מרומם של 'חבורת התחזקות' לכלל בחורי החבורות בחצה"ק באסטאן בראשות האדמו"ר | תחילה נערך מעמד תפילה והתעוררות ברחבת שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, לרגל ימי בין המצרים, כשבמהלכו שוררו יחד ניגוני התעוררות וציפייה לגאולה | לאחר מכן ערך הרבי 'טיש לחיים' בין חומות העיר העתיקה, ונשא דברים חוצבים על תשוקת כלל ישראל לשוב לירושלים עיה"ק ודברי הכנה לקראת ימי בין הזמנים הבעל"ט (חסידים)