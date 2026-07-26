בבלי
בעיר העתיקה

בין החומות | הרבי מבאסטאן ערך 'לחיים' והכין את הבחורים ל'בין הזמנים'

בשבוע שעבר התקיים מעמד מרומם של 'חבורת התחזקות' לכלל בחורי החבורות בחצה"ק באסטאן בראשות האדמו"ר | תחילה נערך מעמד תפילה והתעוררות ברחבת שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, לרגל ימי בין המצרים, כשבמהלכו שוררו יחד ניגוני התעוררות וציפייה לגאולה | לאחר מכן ערך הרבי 'טיש לחיים' בין חומות העיר העתיקה, ונשא דברים חוצבים על תשוקת כלל ישראל לשוב לירושלים עיה"ק ודברי הכנה לקראת ימי בין הזמנים הבעל"ט (חסידים)

האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)
האדמו"ר מבאסטאן בירושלים (צילום: ש. פ.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר