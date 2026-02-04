בשולחן הטהור שערך האדמו"ר מבוסטון ביתר לרגל ט"ו בשבט, הסתופפו המוני חסידים לרגל ראש השנה לאילנות | במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה בעניין "כי האדם עץ השדה", וחילק פירות לברכה לקהל המשתתפים | עין מיוחדת שזפו החסידים בעיצובי הפירות המפוארים, שכללו בקבוקי שייקים ממיצי פירות ארץ הקודש (חסידים)
בהיכל כולל 'תורת יוסף' בביתר עילית שבראשות הרה"ג חיים שמעון רביע, נערך מעמד חלוקת תעודות לאברכי הכולל לאור הצלחתם במבחנים על כל הלכות טהרה | במעמד הופיע האדמו"ר מבוסטון המתגורר בעיר, ואחר שערך טיש לחיים, חילק פירות לקהל ויצא במחול מיוחד בפני האברכים שעלזו בעוז סביבו מתוך שמחת התורה (חרדים)
המוני תושבי ביתר נטלו חלק בשמחת הבר מצווה לנכדו בכורו של האדמו"ר מבוסטון ביתר, חתן המצוות בן לחתנו הרב מנחם מנדל פרנקל | במהלך השמחה נשא חתן המצוות את הפשעטיל כנהוג, ובהמשך פתח האדמו"ר בריקוד נלהב עם נכדו | למחרת עם שחר הניח האדמו"ר תפילין לראשונה לנכדו ברוב רגש (חסידים)
האדמו"ר מבוסטון ביתר ערך השבוע סעודת הילולא לרגל הילולת אביו האדמו"ר רבי פנחס דוד הלוי מבוסטון - אב"ד חוסט זצ"ל | בסעודה השתתפו דודיו האדמו"רים, אחיו של בעל ההילולא | בהמשך פקד הרבי את הציון במרומי הר הזיתים בירושלים (חסידים)