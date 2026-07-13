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תיעוד מרטיט

בצהרי היום, על כסא נמוך ובדמעות שליש; כך מקונן האדמו"ר משבט הלוי על החורבן

כמסורת הייחודית בחצר הקודש שבט הלוי, מתכנסים מדי יום בתקופת ימי בין המצרים כלל תלמידי הישיבה בראשות האדמו"ר, למעמד תיקון חצות בשעה 12:45 בצהרי היום | האדמו"ר היושב בראש על כיסא נמוך כנהוג, מקונן בדמעות שליש יחד עם קהל החסידים על חורבן בית המקדש ושממות ירושלים, כאשר במעמד נאמרים "תיקון רחל" ופיוטי הקינות בהתעוררות עצומה | מנהג עתיק זה נשמר עוד מימיו של בעל ה"שבט הלוי" זצ"ל מייסד השושלת (חסידים)

תיקון חצות בשבט הלוי
תיקון חצות בשבט הלוי| צילום: צילום: שוקי לרר
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)
תיקון חצות בשבט הלוי (צילום: שוקי לרר)

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