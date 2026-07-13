תיעוד מרטיט בצהרי היום, על כסא נמוך ובדמעות שליש; כך מקונן האדמו"ר משבט הלוי על החורבן כמסורת הייחודית בחצר הקודש שבט הלוי, מתכנסים מדי יום בתקופת ימי בין המצרים כלל תלמידי הישיבה בראשות האדמו"ר, למעמד תיקון חצות בשעה 12:45 בצהרי היום | האדמו"ר היושב בראש על כיסא נמוך כנהוג, מקונן בדמעות שליש יחד עם קהל החסידים על חורבן בית המקדש ושממות ירושלים, כאשר במעמד נאמרים "תיקון רחל" ופיוטי הקינות בהתעוררות עצומה | מנהג עתיק זה נשמר עוד מימיו של בעל ה"שבט הלוי" זצ"ל מייסד השושלת (חסידים)