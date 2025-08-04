כמסורת הייחודית בחצר הקודש שבט הלוי, מתכנסים מדי יום בתקופת ימי בין המצרים כלל תלמידי הישיבה בראשות האדמו"ר, למעמד תיקון חצות בשעה 12:45 בצהרי היום | האדמו"ר היושב בראש על כיסא נמוך כנהוג, מקונן בדמעות שליש יחד עם קהל החסידים על חורבן בית המקדש ושממות ירושלים, כאשר במעמד נאמרים "תיקון רחל" ופיוטי הקינות בהתעוררות עצומה | מנהג עתיק זה נשמר עוד מימיו של בעל ה"שבט הלוי" זצ"ל מייסד השושלת (חסידים)
לפני כמעט
אלפיים שנה מנורת המקדש עשתה את דרכה האחרונה - ומאז אבדה מעמנו. כל מה
שנותר הוא חיקוי עלוב בשער הניצחון של מחריב בית ה' – טיטוס פלאביוס
אספסיאנוס, שחיק טמיא | רבנים וחוקרים רבים
יצאו כנגד אותו תבליט, שנועד לבזות ולהטעות אך האם בנוסף להכל חרוטים
עליו דמויות של עבודה זרה ממש? | וגם, מדוע סמל המדינה הוא בחירה לא מוצלחת (תשעה באב)
בין אגדות חז"ל על חורבן בית המקדש השני מופיעה אחת מהדהדת במיוחד, המאירה באור כואב את פערי המעמדות שהיו בירושלים של מעלה והקריסה החברתית שהתרחשה באותם ימים אפלים של מצור, רעב ואובדן | מבט נוקב אל נבכי הלקח אותו מבקשת הגמרא ללמדנו לדורות (ט' באב)
עם ישראל, בארץ ובתפוצות, מתאבל בצום, באמירת הקינות ובקריאת מגילת איכה על חורבן בית מקדשנו | בשנה זו אנו מציינים אלף תשע מאות וחמישים ושבע שנים לחורבן בית המקדש - בצילה של המלחמה הקשה, החטופים שבשבי והשכול הכבד | בְּלֵיל זֶה יִבְכָּיוּן וְיֵילִילוּ בָּנַי (אקטואליה)
ימים אחדים לפני תשעה באב, 1957 שנים לחורבן הבית, זהו הזמן לצלול לעומק החורבן, נקודת השבר בציר הזמן של העם היהודי, אשר השפיעה על תהפוכות העם לדורי דורות | דברי המדרש הידועים שהקב"ה "שפך חמתו על עצים ואבנים ולא על עם ישראל", יכולים לתת לנו זווית ראייה חדשה בעומק סיבת החורבן (מגזין, יהדות)
אנו נמצאים לקראת
יום שישי ושבת חזון,
מנהגים
והלכות רבות נקבעו לימים אלה |
על הרחיצה
ותספורת בערב שבת,
החלפת המצעים וטעימה
מן התבשילים ועוד הלכות נחוצות
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מקבץ הלכות "חמישי"
מבית מדרשו של
הפוסק רבי עמרם פריד זצ"ל
(יהדות
ואקטואליה)
אנו נמצאים בעיצומם של ‘תשעת הימים’, אותם ימים שבין ר"ח אב לט’ באב | מנהגים והלכות רבות נקבעו לימים אלה | על אכילת בשר ושתיית מים בסעודת מצווה, את מי מותר להזמין לסיום מסכת, ודיני רחיצה בערב שבת חזון | מקבץ הלכות "רביעי" מבית מדרשו של מרן הרב וואזנר זצ"ל (יהדות ואקטואליה)
נמצאים
אנו בימי בין המצרים בהם נהגו ישראל לאסור
שמיעת שירים בכלי שיר | האם הגמרא אוסרת כלי שיר כל ימות השנה,
וא"כ
מדוע אנו נוהגים כיום להקל? |
על "הפויקער"
המתופף הירושלמי, האם
מדובר בחיסכון בהוצאות לחתונה,
או תרופה למניעת מגפות
עתיקות?
(יהדות ואקטואליה)