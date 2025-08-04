בבלי

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1,944 שנים אחרי

מגזין תשעה באב

עם ישראל מתעטף באבל

עַל הַר צִיּוֹן שֶׁשָּׁמֵם

שואלים ודורשים

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