שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד ממעונותיהם של גדולי הדור הספרדים המאירים את העולם באור תורתם ומתגוררים בעיר הקודש ירושלים • וגם תיעוד אצל אצל הגאון רבי יהודה כהן שנולד על אדמת פרס • גלריה מרהיבה של יין, ברכה והוד יהודי פועם בבירה (חרדים)
המונים נהרו אמש לשמוח בשמחת בית 'פורת יוסף' - 'באר התלמוד', שמחת נישואי החתן ישראל מאיר מלכה, נכדו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף'. עב"ג הכלה בת הגאון רבי חנוך כהן, ראש ישיבות 'באר התלמוד' וראש האגון חיי עולם, ונכדתם של הגאון רבי שלמה בן שמעון זצוק"ל ולהבחל"ח חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יהודה כהן | בראש השמחה נצפו גדולי ישראל וראשי ישיבות לצד קהל תלמידים רב (חרדים)
במעמד רב רושם בבית שמש, בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן, התכנסו הורים ותלמידים לכינוס יסוד ישיבה לצעירים ברמה ב' בבית שמש | הישיבה צפויה להיפתח כבר בראש חודש אלול הקרוב | במהלך הימים התקבלו נחשוני התלמידים לברכה במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש (עולם הישיבות)
ישיבת 'באר התלמוד' ב'חזון יחזקאל' חגגה את ימי ראש השנה באווירה מרוממת במיוחד, בהשתתפות בחורי הישיבה, רבנים בכירים ותושבי המושב שהצטרפו לתפילות המיוחדות |בזיץ מיוחד שערך ראש הישיבה לילה לפני ראש השנה, שרו הבחורים את השיר "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים", ובשיאו הגישו כמה בחורים לראש הישיבה את צווי הגיוס שנשלחו אליהם הביתה, והוא העלה אותם באש מתוך התהלבות דקדושה (עולם הישיבות)
אמש נערכה שמחת הווארט לרגל קשרי השידוכין לכלה נכדתו של חבר מועצת חכמי התורה, הגה"צ רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', בת לבנו הרה"ג ר' חנוך כהן, ראש ישיבות 'באר התלמוד' וחתנו של הגאון רבי שלמה בן שמעון זצ"ל, עם החתן ישראל מאיר מלכה, נכדו של הגאון רבי שמואל בצלאל ראש ישיבת 'פורת יוסף - העתיקה' וחבר מועצת חכמי התורה, בן לחתנו הרה"ג ר' אברהם ישעיהו מלכה, ראש ישיבה לצעירים 'קניני התורה' בב"ב (חרדים)
בזמן שבעולם הישיבות החלו את הזמן ביתר שאת ועוז, בהיכל ישיבת 'עטרת ראובן' המעטירה בעיר ביתר, שבראשות הגאון הרב זמיר כהן חגגו סיום מסכת גיטין | במעמד השתתפו ראשי הישיבה חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, והגאון רבי אברהם סאלים (עולם הישיבות)
אחרי מעצרו של תלמיד ישיבה נוסף מבאר יהודה ביום שישי, חבר המועצת הגאון רבי יהודה כהן במתקפה ביזדים: "ידעו נאמנה אלו שבוחרים בכל המפלגות 'האלה' כמה אוהבים את הספרדים, הם לא מעיזים לעצור אשכנזים" | בדיקת כתבנו מעלה נתונים דומים | נמשכת המחאה מול שערי כלא 10 (אקטואליה, חרדי)
ירושלים לא ראתה מחזה כעין זה שנים ארוכות: אלפי יהודים, יראים ושלמים, החרדים לדבר ה' ולתורתו יצאו היום למפגן אדיר ברחובות עיר מלוכה - עיר הקודש ירושלים, בראשות גדולי ומנהיגי העדה הק' נגד מעצרם של תלמידי ישיבות המסרבים להתגייס | ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה זעק: "הולכים לכלא, ולא הולכים לצבא" | דוד ארזני מגיש תיעוד ענק (חרדים)
במלאת ז"ך שנים להסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף', התאספו תושבי בני ברק, לעצרת חיזוק והתעוררות לזכרו של האי צדיק| המעמד התקיים בבית מדרשו של המקובל הגאון רבי נתן בן סניור, רו"מ 'בני ציון', ובהשתתפות חבר המועצת הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', והגאון רבי יצחק אזרחי, מראשי ישיבת מיר המעטירה (חרדים)
בישיבת 'באר התלמוד' בירושלים נערך סדר לימוד מיוחד לכבוד הילולת ה'אור החיים' הקדוש, בהשתתפות 450 בחורים שלמדו בתורתו הקדושה במשך כשעתיים | בשיאו של הלימוד, הופיע נשיא הישיבה הגאון הרב יהודה כהן, ונשא דברות קודש לפני הבחורים (עולם הישיבות)
בעיה"ק ירושלים נחוגה אמש בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת נישואי בנו של ראש ישיבות 'באר התלמוד', ונכדם של חברי מועצת גדולי התורה | בשמחה הגדולה נטלו חלק רבנים, ראשי ישיבות לצד אישי ציבור בכירים | צפו בתיעוד מהשמחה הגדולה (חרדים)