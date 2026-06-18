ישיבת 'באר התלמוד' יוצאת למחאה: עצרת ענק בשערי הכלא

סערת המחאות נגד מעצר לומדי התורה ממשיכה להתגבר. לאחר העצרת ההמונית של חסידות גור אמש מול שערי כלא 10, בה השתתף האדמו"ר בעצמו בראש רבבות חסידים, מתכוננת הערב (חמישי) ישיבת "באר התלמוד" למעמד מחאה נוסף באותו מקום.
ל'בבלי' נודע כי העצרת תתקיים בשעה 19:00 מול שערי הכלא הצבאי, בעקבות מעצרו של האברך אביאל כהן מנתיבות, בוגר ישיבת "באר התלמוד".
בראש העצרת יעמדו ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, ובנו הגאון רבי חנוך כהן. אלפי בחורי הישיבה, אברכיה ובוגריה צפויים להגיע למעמד, כאשר אוטובוסים ייצאו מכל סניפי הישיבה ברחבי הארץ.
כאן באתר 'בבלי' נלווה את המעמד הכביר עם עדכונים ותיעודים.
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