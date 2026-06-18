ישיבת 'באר התלמוד' יוצאת למחאה: עצרת ענק בשערי הכלא

הגאון הרב יהודה כהן ( צילום: ש.פ.ה. )

סערת המחאות נגד מעצר לומדי התורה ממשיכה להתגבר. לאחר העצרת ההמונית של חסידות גור אמש מול שערי כלא 10, בה השתתף האדמו"ר בעצמו בראש רבבות חסידים, מתכוננת הערב (חמישי) ישיבת "באר התלמוד" למעמד מחאה נוסף באותו מקום.