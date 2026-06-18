בבלי
אחרי עצרת חסידי גור

ישיבת 'באר התלמוד' יוצאת למחאה: עצרת ענק בשערי הכלא

אלפי בחורים ואברכים יגיעו הערב למחאה בראשות הגר"י כהן ובנו הגר"ח כהן • אוטובוסים ייצאו מכל סניפי הישיבה | בעקבות מעצר אביאל כהן מנתיבות (חדשות חרדים)

הגאון הרב יהודה כהן (צילום: ש.פ.ה.)

סערת המחאות נגד מעצר לומדי התורה ממשיכה להתגבר. לאחר העצרת ההמונית של חסידות גור אמש מול שערי , בה השתתף האדמו"ר בעצמו בראש רבבות חסידים, מתכוננת הערב (חמישי) ישיבת "" למעמד מחאה נוסף באותו מקום.

ל'בבלי' נודע כי העצרת תתקיים בשעה 19:00 מול שערי הכלא הצבאי, בעקבות מעצרו של האברך אביאל כהן מנתיבות, בוגר ישיבת "באר התלמוד".

בראש העצרת יעמדו ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, ובנו הגאון . אלפי בחורי הישיבה, אברכיה ובוגריה צפויים להגיע למעמד, כאשר אוטובוסים ייצאו מכל סניפי הישיבה ברחבי הארץ.

כאן באתר 'בבלי' נלווה את המעמד הכביר עם עדכונים ותיעודים.

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