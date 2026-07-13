גלריה מרוממת דבר נאה ומתקבל; המונים נהרו להשתתף בשמחת אירוסי נכד חבר המועצת בבני ברק נחגגה בעוז שמחת האירוסין לנכד ראש הישיבה הגה"צ רבי יהודה כהן, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'יקירי ירושלים', בן לחתנו הגאון רבי יעקב כהן, ראש ישיבת 'נזר התלמוד', בנו של חכם שלום כהן זצ"ל, עם הכלה נכדת הגאון רבי שמואל כהן, רב קהילת 'חניכי הישיבות' באלעד | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים ואישי ציבור לצד רבים מבני המשפחות המיוחסות (חרדים)