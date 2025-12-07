בבני ברק נחגגה בעוז שמחת האירוסין לנכד ראש הישיבה הגה"צ רבי יהודה כהן, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'יקירי ירושלים', בן לחתנו הגאון רבי יעקב כהן, ראש ישיבת 'נזר התלמוד', בנו של חכם שלום כהן זצ"ל, עם הכלה נכדת הגאון רבי שמואל כהן, רב קהילת 'חניכי הישיבות' באלעד | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים ואישי ציבור לצד רבים מבני המשפחות המיוחסות (חרדים)
קהל רב של בני תורה, ועל צבאם רבנים ודיינים, נטלו חלק בשמחת נישואי בנו של הגאון רבי שמואל כהן, רב קהילת חניכי הישיבות באלעד וראש כולל 'שירת שמעון' | בסידור קידושין כובד ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | התרגשות מיוחדת ניכרה בקהל עם הופעתו הכבודה של הגאון רבי יצחק פרץ, רבה של רעננה, שהופיע לראשונה בציבור לאחר תקופה ארוכה (חרדים)