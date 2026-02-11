היועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה, ביקשה מראש השב"כ לשעבר רונן בר, להעביר לה חומרים בעניין מעורבות של השר בן גביר בעבודת המשטרה | הבקשה נעשתה כדי שתוכל להשתמש בכך בתגובה לעתירות שדרשו את פיטורי בן גביר (פוליטי)
מפלגת 'יש עתיד' עתרה לבג"ץ נגד העברת תקציב למוסדות חינוך חרדים מתוך הרזבה התקציבית של שנת 2025 | לפי המפלגה של יאיר לפיד: "הכסף הזה מועבר למוסדות חרדים בניגוד לחוק, בהליך לא תקין, תוך ניסיון להעלים אותו מעיני הציבור" (פוליטי, משפט)
יאיר לפיד הודיע בפתח ישיבת הסיעה בכנסת על עתירה של מפלגתו לבג"ץ נגד העברת מיליארד שקל למוסדות חרדיים | הוא הסית נגד המגזר וטען: "יותר ממיליארד שקל נגנבים מאנשים עובדים, משרתים, משלמי המיסים - ומועברים באישון לילה לאנשים שלא משרתים, לא עובדים ולא משלמים מיסים" (פוליטי, חרדים)
ח"כ אביחי בוארון הגיש עתירה לבג״ץ בדרישה שיוציא צו שימנע את מעורבות היועמ"שית בחקירת פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן | "היא מעורבת עד צוואר בפרשה, ועכשיו היא גם מבקשת לייצג את המדינה בעתירה שנוגעת למעשיה שלה?" (פוליטי)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, קבעה כי יש לשלול עשרות מיליוני שקלים מתקציב שמיועד למוסדות לנוער מתמודד בציבור החרדי, הנקראות "ישיבות לנושרים" | מדובר במוסדות חינוך שמתוקצבים על ידי משרד הרווחה, כאשר השנה הן תוקצבו ב-35 מיליון ש"ח (חרדים)
בקיבוץ נחל עוז הודיעו היום למנהלת "תקומה", האחראית על שיקום העוטף, כי יעתרו לבג"ץ נגד ההחלטה להחזיר את התושבים ליישוב תוך כדי מלחמה | לדבריהם, "המנהלת מאלצת את תושבי נחל עוז לשוב לקיבוץ תחת מצב לחימה, נחל עוז ותושביו לא יסכימו להיות מופקרים פעם נוספת" (בארץ)
נוכח המכה כלכלית הקשה שספג בעקבות החרם הממשלתי, עיתון הארץ עתר היום (שני) לבג"ץ בדרישה לבטל את החלטת משרדי הממשלה להפסיק פרסומים ממשלתיים בכלי התקשורת של הקבוצה ואת המנויים עליהם | העיתון טוען, כי "מדובר בחרם כלכלי פסול שמטרתו להשתיק ולהחליש גוף תקשורת המותח ביקורת על הממשלה וחבריה" (בארץ, עיתונות)