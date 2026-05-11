החוק להעמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין אושר סופית

טבח שמחת תורה ( צילום: Yousef Mohammed/FLASH90 )

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית, ברוב מוחץ של 93 חברי כנסת, את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח השבעה באוקטובר. החוק, שהוגש על ידי יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט ח"כ שמחה רוטמן וח"כ יוליה מלינובסקי, מסדיר את המסגרת המשפטית להעמדת מבצעי מתקפת הטרור לדין, ומאפשר שפיטה על העבירות החמורות ביותר בדיני מלחמה שעונשן מוות.

כאמור, מדובר בצעד חריג במערכת המשפט הישראלית, המשקף את חומרת הזוועות שבוצעו בשמחת תורה. על פי ההצעה שאושרה, תוקם ערכאה שיפוטית מיוחדת בראשות שופט מחוזי בדימוס, שתוענק לה סמכות נרחבת לדון בעבירות חמורות ביותר - בהן השמדת עם, פגיעה בריבונות המדינה, סיוע לאויב במלחמה ועבירות טרור. איסור שחרור בעסקאות עתידיות מליאת הכנסת אישרה גם את ההסתייגות של ח"כ רוטמן וח"כ מלינובסקי, לפיה המחבלים שיישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. הסעיף הדרמטי הזה נועד למנוע מצב שבו מחבלים שביצעו את הטבח ייכללו בהחלטות על שחרור מחבלים במסגרת משא ומתן מדיני או עסקאות חילופים. מכתב ברעם סותר את טענות ברנע: "גופמן לא היה קשור להפעלת סוכנים" משה כץ | 11.05.26 "התנהלות שערורייתית": קרעי דורש השעייה של היועמ"שית דוד קליין | 11.05.26 סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין מסר בעקבות האישור: "החוק מבטיח כי המחבלים ושותפיהם יועמדו לדין ויבואו על עונשם, כולל מתן עונשי מוות. מתוך הטבח הנורא קמנו, למען זכרם של הנרצחים, למען משפחותיהם, למען הפצועים בגוף ובנפש, למען מי שנחטפו, ולמען העם כולו, כדי לקיים את חובתנו המוסרית הנעלה: להביא את מבצעי הטבח המזוויע למשפט צדק".

העברת החוק להעמדת מחבלי טבח שמחת תורה לדין ( צילום מסך, ערוץ הכנסת )

"מסר חד וברור לאויבינו"

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט ח"כ שמחה רוטמן ציין בתגובה: "הערב מדינת ישראל עשתה צעד היסטורי של צדק וזיכרון לאומי. החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה עבר ומעביר מסר חד וברור לאויבינו: מי שטבח, רצח, אנס וחטף אזרחים ישראלים יועמד לדין וישלם את המחיר הכבד ביותר".

רוטמן הוסיף: "מדינת ישראל לא תשכח ולא תסלח. זהו חוב מוסרי לקורבנות, למשפחות השכולות, לחטופים ולכל עם ישראל. העולם כולו יראה, ישמע ויידע בדיוק מול איזה רוע אכזרי עמדה מדינת ישראל בשבעה באוקטובר וכיצד היא באה עמו חשבון".

ח"כ יוליה מלינובסקי מסרה: "כמעט שלוש שנים אחרי, סוף סוף הדרך לצדק נסללה. החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח השבעה באוקטובר עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה בקונצנזוס שאני לא זוכרת כמותו. השעון סופר לאחור עבור אלו שפגעו במדינת ישראל ומשפטי אייכמן המודרניים יתקיימו בבירת ישראל, ירושלים".

שיתוף פעולה חוצה מחנות

כידוע, שר המשפטים לוין, יו"ר ועדת החוקה ח"כ רוטמן וח"כ מלינובסקי ערכו מסיבת עיתונאים מיוחדת לקראת ההצבעה, בה הודגש שיתוף הפעולה ההיסטורי בין קואליציה לאופוזיציה. לוין הבהיר כי "ביחד, עלה בידינו לגבש הסכמה רחבה מאוד בכנסת, חוצת מחנות של קואליציה ואופוזיציה, כדי שהליך ההעמדה לדין ההיסטורי הזה, יתקיים על בסיס מוסכם ויזכה לאמון העם כולו".

יצוין כי החוק נדון בהרחבה בוועדת החוקה בשבועות האחרונים, כאשר הושלמה הכנת המסגרת המשפטית המורכבת לניהול משפטיהם של מאות המחבלים שנתפסו במהלך המלחמה. בית הדין המיוחד יוסמך לדון בעבירות הקשות ביותר ולגזור עונש מוות, תוך שמירה על כל הסטנדרטים המשפטיים הנדרשים.

מלינובסקי סיכמה: "זהו חוק שהוא היסטוריה ומורשת לאומית. אני מקדישה את החוק הזה לקורבנות, לחטופים, למשפחותיהם ולכל אזרח שחי בארץ הזו. עם ישראל חי".