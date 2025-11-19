שר המשפטים יריב לוין דיבר במסיבת עיתונאים לקראת ההצבעה על חוק שיאפשר להעמיד לדין מחבלי נוחבה שהשתתפו ב-7 באוקטובר, שתתקיים מחר | הוא אמר כי "הצעת החוק היא צדק היסטורי של הטבח הנורא. נקפיד על זה שההליכים המשפטיים יעמדו בכל הסטנדרטים הבינלאומיים" (כנסת)
הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק המורה לחברת החשמל ולספקי המים לנתק את השירותים מנכסים הרשומים על שם אונר"א | החוק, שזכה לתמיכת האופוזיציה והקואליציה, נועד להוכיח ריבונות ישראלית מול ארגון שהוגדר כ"ארגון טרור" על ידי חברי כנסת (פוליטי, בארץ)
חבר הכנסת איימן עודה השתתף במהלך השבת בצעדה מחאה ותקף את הממשלה במילים חריפות ובוטות | השר בן גביר פנה בדחיפות ליועצת המשפטית לממשה בדרישה להסיר מעודה את החסינות ולהעמידו לדין: "במדינה נורמלית, אדם שקורא 'עזה תנצח' בזמן שמחבלים רוצחים יהודים – היה נחקר מיידית" |השר אלי כהן: עודה גייס חמישי, יש לשלוח אותו לכלא או לעזה" | יוליה מלינובסקי תקפה: "עודה מוזמן לעלות על משאיות הסיוע לרצועה ולהישאר שם" (חדשות, פוליטי מדיני)
כאילו שלא די בכל תשתיות הטרור שנמצאו בתוך מוסדות אונר"א ברצועה, והשיתוף פעולה החד משמעי של הארגון עם ארגוני הטרור בעזה, כעת ישראל מתמודדת עם תביעה בינלאומית נגדה בבית הדין הבינלאומי בהאג כנגד סדרת חוקים שזכו לכינוי "חוקי ההתנתקות מאונר"א", שעברו ברוב נדיר במליאת הכנסת בסוף חודש אוקטובר (מדיני, בעולם)