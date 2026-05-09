תא"ל במיל' דדי שמחי, אביו של גיא הי"ד שנפל בקרבות ההגנה על יישובי העוטף ב-7 באוקטובר, הודיע ביממה האחרונה על כניסתו לזירה הפוליטית.

"בואו ניקח את המדינה הזאת למקום שהיא צריכה להגיע", אמר שמחי בנאום שעורר תשומת לב רבה. "אני טוען שצריך לעשות סדר במדינה ואני אחד עם קבלות של לעשות סדר". שמחי, שכיהן בתפקידו האחרון בצה"ל כראש מטה פיקוד העורף ולאחר מכן כנציב כבאות והצלה ראשי, הפך לדמות מוכרת בציבור הישראלי לאחר שחילץ בעצמו את גופת בנו מקיבוץ רעים בעוטף עזה.

"לא בפריימריז בליכוד"

כשנשאל, סירב שמחי לחשוף עם איזו מפלגה בכוונתו להתמודד, אך הבהיר כי לא יתמודד בפריימריז של הליכוד. בעבר הוזכר שמו כמועמד לקבל שריון במפלגת הליכוד, אולם נראה כי הוא בוחר בדרך אחרת. לדבריו, הוא קיבל פניות מגורמים שונים להצטרף אליהם, והוא שוקל את האפשרויות.

שמחי הציב קו אדום ברור: המפלגה שבה יהיה חבר תקבל את הכרעת העם ולא תחרים את מי שייבחר לראשות הממשלה, ובלבד שתוקם ממשלה ציונית. "צריך להפסיק את תרבות החרמות", הדגיש, תוך שהוא מבקר את המצב הפוליטי הנוכחי.

קריאה ל"רוב הדומם"

"יש פה את הרוב הדומם, שנושא ברוב הנטל והוא דומם. אני אומר עכשיו לכל חבריי ברוב הדומם: בואו נפסיק להיות דוממים", פנה שמחי לציבור. "בואו נבוא לחבר'ה מהצד הזה ומהצד הזה ונגיד להם: חבר'ה, נמאסתם עלינו. בואו ניקח את המדינה הזאת למקום שהיא צריכה להגיע".

שמחי תקף בחריפות את הקיצוניות משני צידי המפה הפוליטית. "הקיצונים מטרללים אותנו משני הצדדים", אמר. "מצד אחד, אלה שבערב יום כיפור מונעים תפילה בהפרדה בכיכר דיזנגוף ומצד שני, אלה שכל פסח עולים עם גדי להר הבית. לא רוצה את החבר'ה האלה".

"צריכים פרצופים חדשים"

שמחי הדגיש את הצורך בדם חדש בפוליטיקה הישראלית. "צריכים להיכנס פרצופים חדשים לזירה הפוליטית. זה אותם אנשים. אם זה אותם אנשים, כנראה שנקבל אותן תוצאות", ציין. לדבריו, "לצערי, היום המילה פוליטיקה מתחברת אוטומטית לתככים, לשחיתות, לחוסר מקצועיות וכ"ו. אנשים טובים לא רוצים להיכנס ואני חושב שצריך לתקן את זה. צריך לתקן את התרבות הפוליטית".

יצוין כי שמחי היה שותף ליוזמת פשרה בנושא בחירת שופטים יחד עם חבר הכנסת לשעבר יזהר שי, שגם הוא שכול מבנו שנפל ב-7 באוקטובר. השניים ניסו לגשר על פערים בסוגיה השנויה במחלוקת, אך המהלך לא צלח. בעבר בירך הנשיא הרצוג את היוזמה שלהם.

כעת, נראה כי שמחי בוחר להמשיך את הדרך בכניסה ישירה לכנסת, מתוך רצון לשנות את המציאות הפוליטית מבפנים.