חמזה מהרה, מחבל נוח'בה לשעבר של חמאס, ערק לכוחות המשתפים פעולה עם ישראל וקורא לשלום עם ישראל | הוא אומר כי המתקפה ב-7 לאוקטובר הייתה טעות: "יש צעירים כמוני שהצטרפו למיליציות ויהיו נגד חמאס" (חדשות, העולם הערבי)
שר הביטחון ישראל כ"ץ וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין קיימו היום דיון מקצועי, בו דנו באפשרות להקמת טריבונל צבאי ייעודי לצורך העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה שביצעו את פשעי הטבח הרצחניים ב-7 באוקטובר | כל הפרטים (חדשות)
לקחים מטראומת 7 באוקטובר: חיל האוויר מקים יחידת עילית חדשה, שתצטרף ליחידת שלדג, ותתמקד בהגנה על בסיסיו | המהלך הדרמטי מגיע לאחר שנחשף כי חוליות נוח'בה תכננו לתקוף בסיסים במקביל לחשיפת מאמצים איראניים לאיסוף מודיעין על בסיסים (צבא וביטחון)
בעיצומה של פרשת שדה תימן: נודע כי העציר- מחבל הפלסטיני, שהיה העד המרכזי בכתב האישום נגד הלוחמים, שוחרר וגורש לרצועת עזה כבר לפני שבועות, האם מדובר בעציר תמים או שמא במחבל רצחני? | ובינתיים מערכת הביטחון מגלגלת אחריות (חדשות צבא)
ברקע סערת הפצ"רית ושדה תימן, היום נחשף כי המחבל מפרשת ההתעללות בשדה תימן שוחרר לרצועת עזה במסגרת עסקת החטופים בחודש שעבר | משמעות הגילוי היא קריטית, שכן העד המרכזי והיחיד שיכול היה להעיד נגד הלוחמים אינו נמצא בישראל | הסנגורים מסרו: "דינו של כתב האישום להתבטל. מהיום הראשון אמרנו שאם המחבל יובא לעדות - התיק יקרוס" (חדשות)
בג״ץ קבע כי יש לספק לאסירים ביטחוניים מזון בכמות ובהרכב המתאימים לבריאותם | ההחלטה עוררה תגובות חריפות מצד אישי ציבור וארגוני נפגעי טרור, שטענו כי מדובר בהעדפה למחבלים על פני החטופים והמשפחות השכולות | השר בן גביר: "לרוצחים יש בג״ץ, לחטופים אין" | השר לוין: "שופטי בג״ץ הפכו לדיאטנים עליונים" | פורום המשפחות: "יריקה בפרצוף של הנרצחים" (בארץ, משפט)
לדברי גורמים בכירים בבתי חולים במרכז הארץ, מחבלי נוח'בה שהשתתפו בטבח בעוטף ונכלאו בישראל, מגיעים מעת לעת לקבלת טיפול רפואי גם במקרים שאינם מצילי חיים | בשלב זה אין גורם שמחליט איזה טיפול להעניק ואיזה לדחות למועד אחר (חדשות, ביטחון, בריאות)