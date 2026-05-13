המחבל שחוסל ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר (רביעי) באמצעות חיל האוויר את המחבל חמזה שרבאצי, מפקד בגדוד שג'אעיה של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה. על פי הנמסר, שרבאצי פשט לשטח הארץ במהלך הטבח הרצחני בשמחת תורה ולקח חלק פעיל בפשיטה על מוצב נחל עוז, בו נהרגו ונחטפו חיילי צה"ל.

צה"ל חושף כעת תמונה של המחבל שרבאצי, כשהוא מתועד במיגונית במוצב נחל עוז במהלך הטבח הרצחני. התמונות מהוות עדות נוספת למעורבותו הישירה באחת הפשיטות הקשות ביותר שהתרחשו באותו יום שחור. בעת האחרונה, שרבאצי פעל בסמוך לקו הצהוב ובמסגרת תפקידו עסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. המחבל היווה איום מיידי על הכוחות, והחלטה על חיסולו התקבלה בעקבות מידע מודיעיני מדויק על פעילותו. באותה התקיפה חוסל גם עזאם אל-חיה, מחבל נוח'בה נוסף מחמאס שמילא בעת האחרונה תפקיד מרכזי בארגון. כפי שדיווחנו בבבלי, אל-חיה הוא בנו של חליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית של חמאס בעזה והמועמד להנהגת הארגון.

פעילות מבצעית נמשכת ברצועה

החיסול מתווסף לשורה של פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל ברצועת עזה במסגרת המאמץ להסרת איומים על כוחותינו. כפי שפרסמנו, בימים האחרונים חוסלו מספר מחבלים נוספים שהתקרבו לכוחות צה"ל והיוו איום מיידי.

כוחות אוגדה 252 הפועלים בצפון הרצועה זיהו בשבוע שעבר שישה מחבלים שביצעו פעולות חשודות, בעוד כוחות אוגדה 143 בדרום הרצועה זיהו שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב. חיל האוויר והכוחות תקפו את המחבלים וחיסלו ארבעה מהם במטרה להסיר את האיום.

במקביל, ממשיכים כוחות צה"ל באיתור והשמדת תשתיות טרור ברצועה. כוחות אוגדת עזה איתרו במרחב חאן יונס אתר לייצור רקטות של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, שבו נמצאו רכיבים לייצור רקטות ואמצעים ששימשו את הארגון לירי לעבר שטח מדינת ישראל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל יישובי הדרום. הפעילות המבצעית נמשכת במסגרת המאמץ הרחב לטיהור המרחב מתשתיות טרור ומחבלים המאיימים על כוחותינו.