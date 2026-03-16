יפן ואוסטרליה הבריזו: "נשק החלל" האמריקאי הכריע את איראן

אימונים של הצי הימי האוסטרלי ( צילום: LSIS עבדוס צ'אודורי חיל הים של אוסטרליה )

המלחמה הרב-זירתית מול איראן מגיעה לנקודת רתיחה, כשהיא חושפת פער דרמטי בין הצלחות צבאיות חסרות תקדים לבין משבר אמון עמוק בין וושינגטון לשותפותיה האסטרטגיות.

ספינות המלחמה של יפן ( צילום: כוח ההגנה הימי של משרד ההגנה של יפן )

מבצע "שאגת הארי": איראן בדרך להתפרקות פנימית

בזירה המבצעית, חיל האוויר הישראלי ממשיך במכות אנושות. למעלה מ-200 מטרות הושמדו אתמול בעומק איראן ובביירות במסגרת מבצע "שאגת הארי". המודיעין הישראלי מצביע על אבידות כבדות למשטר, אך חשוב מכך – על סימני התפרקות ראשונים: עריקות המוניות וסירובי פקודה בקרב יחידות העילית של משמרות המהפכה.

נחשף המפתח לניצחון: עיוורון דיגיטלי בחלל

המערכה האמיתית הוכרעה הרחק מעל האטמוספירה. בכירים ב-CENTCOM חשפו כי מבצע "זעם אפי" הצליח בזכות "עליונות חללית". באמצעות לוחמה אלקטרונית מתקדמת ושיטות "Spoofing" (התחזות דיגיטלית), הצליחה ארה"ב לעוור את מערכות הקשר והלוויינים האיראניים. יחידות הצבא האיראני נותקו זו מזו ונותרו חסרות אונים, בעוד המערכת האמריקנית מנטרלת את יתרון המודיעין של טהרן והופכת אותה לתלויה לחלוטין במידע זר.