יפן ואוסטרליה הבריזו: "נשק החלל" האמריקאי הכריע את איראן

המלחמה הרב-זירתית מול איראן מגיעה לנקודת רתיחה, כשהיא חושפת פער דרמטי בין הצלחות צבאיות חסרות תקדים לבין משבר אמון עמוק בין וושינגטון לשותפותיה האסטרטגיות.
בעוד צה"ל וצבא ארה"ב משיגים עליונות מוחלטת בשטח, הנשיא טראמפ נותר מבודד במאמץ לאבטח את מצרי הורמוז.
אכזבה מיפן ואוסטרליה; הנפט חוצה את ה-100 דולר
הנשיא טראמפ הביע אמש אכזבה עמוקה לאחר שיפן ואוסטרליה הודיעו כי לא ישלחו כלי שיט לליווי מכליות בנתיב הסחר הקריטי במפרץ.
בעוד טוקיו נאחזת במגבלות חוקתיות, טראמפ כבר מפנה את הלחץ לבייג'ינג ומאיים בביטול פסגת שי ג'ינפינג: "מי שנהנה מהנפט, שיגן עליו". ברקע, מחיר הנפט כבר חצה את רף ה-100 דולרים, ומטלטל את הכלכלה העולמית.
מבצע "שאגת הארי": איראן בדרך להתפרקות פנימית
בזירה המבצעית, חיל האוויר הישראלי ממשיך במכות אנושות. למעלה מ-200 מטרות הושמדו אתמול בעומק איראן ובביירות במסגרת מבצע "שאגת הארי". המודיעין הישראלי מצביע על אבידות כבדות למשטר, אך חשוב מכך – על סימני התפרקות ראשונים: עריקות המוניות וסירובי פקודה בקרב יחידות העילית של משמרות המהפכה.
נחשף המפתח לניצחון: עיוורון דיגיטלי בחלל
המערכה האמיתית הוכרעה הרחק מעל האטמוספירה. בכירים ב-CENTCOM חשפו כי מבצע "זעם אפי" הצליח בזכות "עליונות חללית". באמצעות לוחמה אלקטרונית מתקדמת ושיטות "Spoofing" (התחזות דיגיטלית), הצליחה ארה"ב לעוור את מערכות הקשר והלוויינים האיראניים. יחידות הצבא האיראני נותקו זו מזו ונותרו חסרות אונים, בעוד המערכת האמריקנית מנטרלת את יתרון המודיעין של טהרן והופכת אותה לתלויה לחלוטין במידע זר.
