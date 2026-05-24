פעילות סייסמית בצפון

רעידת אדמה בעוצמה 3.5 הורגשה בצפון • המוקד באזור הכינרת

המכון הגיאולוגי דיווח על רעידה בעוצמה 3.5 בסולם ריכטר באזור הכינרת • התושבים הרגישו את הזעזועים בשעה 20:42 | לא דווח על נזקים או נפגעים (בארץ)

רעידת אדמה בעוצמה בינונית הורגשה הערב (ראשון) באזור צפון הארץ. מהמכון הגיאולוגי במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי הרעידה התרחשה בשעה 20:42, וכי על פי הערכה ראשונית עוצמתה עמדה על 3.5 בסולם ריכטר.

על פי הודעת המכון, מוקד הרעש זוהה באופן ברור באזור הכינרת. תושבים רבים באזור הצפון דיווחו כי הרגישו את הזעזועים בבתיהם, אך עד כה לא התקבלו דיווחים על נזק או נפגעים בעקבות האירוע הסייסמי.

אזור צפון הארץ, נחשב לאזור המועד לפעילות סייסמית. רעידות אדמה מתרחשות באזור מעת לעת, ולרוב אינן גורמות לנזק משמעותי אך מורגשות היטב על ידי תושבים הנמצאים בקרבת המוקד.

המכון הגיאולוגי מעדכן כי מדובר בהערכה ראשונית, ואם יחולו שינויים או יתקבלו פרטים נוספים, יפורסמו עדכונים נוספים. הרשויות ממשיכות לעקוב אחר הפעילות הסייסמית באזור.

