חיל הים האמריקני מזניק את רכש טילי ה-PAC-3 MSE לקראת 2027 בשל עיכובים בייצור. על פי Naval News, הפנטגון אישר תקציב עתק לחימוש המשחתות, על רקע המערכה מול איראן והצורך הדחוף במלאי מיירטים קריטי לסיבוב הבא | המסר לאיראן ברור (תקיפה והגנה)
טוקיו הכריזה רשמית על שיגור כוח משימה ימי מיוחד למצר הורמוז מיד עם השגת הפסקת אש | הצי המיומן בעולם בלוחמה נגד מוקשים יפעיל שולות מוקשים חדישות וכלי שיט אוטונומיים כדי להבטיח את חופש השיט ואת אספקת הנפט הגלובלית (בעולם)
מחדל בקו הייצור או עיכוב טכני קריטי? פער מדאיג נחשף באספקת המכ"ם החדש של נורת'רופ גראמן. קרוב ל-100 מטוסי חמקן עלולים להגיע ליחידות המבצעיות כשהם "עיוורים" ומיועדים לאימונים בלבד. לוקהיד מרטין במרוץ נגד השעון| המשמעות למערכה מול איראן (תקיפה והגנה)
הישג לסיאול: מערכת ה-Cheongung-2 רשמה 94% הצלחה ביירוט מאות טילים וכטב"מים איראניים במפרץ. המיירט הקוריאני, ששוקל 400 ק"ג בלבד וטס ב-5 מאך, הוכיח שהשקעת הענק של איחוד האמירויות השתלמה בבלימת המתקפה האווירית הגדולה בהיסטוריה (תקיפה והגנה)
שני טייסי F-16 אמריקנים שרדו מארב מתוחכם של טילי קרקע-אוויר ששיגרו החות’ים מעל תימן במרץ האחרון | אחד הטייסים פנה ישירות אל טיל שהתקרב אליו, ביצע תמרון הגנתי קיצוני של הרגע האחרון, והטיל חלף מתחת לכנף | לדבריו, הוא היה קרוב מספיק כדי לשמוע את הרעש של הטיל (בעולם)
קטאר מבצרת את ריבונותה האווירית בעסקת ענק מול ענקית הביטחון הצרפתית Thales. רכישת מערכות מכ"ם מתקדמות מבוססות בינה מלאכותית נועדה לנטרל כטב"מים. המהלך כולל הקמת מרכז שליטה מאוחד שיאחד את כלל החיישנים במפרץ (העולם הערבי)
מצרים מזעזעת את המזרח התיכון עם חשיפת הכטמ"מ "חמזה-3". בשולי המתיחות האזורית קהיר דוהרת לעצמאות ביטחונית עם יכולת שיגור לטווחים ארוכים ונחילי כטמ"מים, והופכת למעצמה תעשייתית צבאית שקובעת עובדות חדשות בשטח בשנת 2026 (העולם הערבי)
חיל האוויר הקטארי חתם על עסקת ענק לאספקת מכ"מים מבוססי בינה מלאכותית. המערכת החדשה מסוגלת לאתר מטרות חמקניות ונחילי כטב"מים בדיוק חסר תקדים, תוך איחוד כלל חיישני ההגנה תחת מוח דיגיטלי אחד שסורק את השמיים עד 2036 (בעולם)
מחדל בלב אירופה: כטב"מים מסתוריים חדרו לבסיס חיל האוויר הגרמני וריגלו בגובה 100 מטר מעל מערכת ה"חץ 3" הישראלית. למרות שימוש בטכנולוגיית יירוט מתקדמת, הפולשים נעלמו בחסות החשיכה. בנאט"ו חוששים: המודיעין הרוסי השיג את הקואורדינטות הסודיות (צבא, בעולם)
הסוף למגבלות ראיה בשדה הקרב: שיתוף פעולה בין בואינג ל-TNO ההולנדית הוליד מכ"ם SAR קל משקל, המעניק לכטמ"מים קטנים יכולות תצפית חסרות תקדים. המערכת תאפשר איסוף מודיעין ברזולוציה גבוהה גם בחושך מוחלט ובתנאי ראות אפסיים (בעולם)
בזמן שהעולם מביט למזרח אירופה, פקיסטן הטילה פצצה אסטרטגית: ניסוי מוצלח בטיל השיוט "תימור" חשף יכולת חדירה חסרת תקדים. הוא טס בגובה של בניין בן שתי קומות, נושא ראש קרב גרעיני ומתעלם לחלוטין ממערכות המכ"ם המתקדמות ביותר (צבא, בעולם)
לוויין ראשון, מתוצרת חברה פינית, ישוגר החודש באמצעות חברת החלל של אילון מאסק • עלות השלב הראשוני נאמדת ב-237 מיליון דולר • בצבא הפולני: "הלוויינים הם הכלי היחיד שמאפשר ביצוע תקיפות עמוקות ומדויקות" (בעולם)
מערכת "מעיל הרוח" הרוסית, מתקשה לזהות רחפנים ומטרות קטנות ונכשלת בהגנה על רכבי השריון • מומחים: "האלגוריתמים לא מבשילים, אין ייצור תעשייתי אמיתי" • בשטח – טנקים רוסיים ממשיכים להסתמך על כלובי מתכת מאולתרים והתוצאות בהתאם (בעולם)
מדענים בסין מדווחים כי באמצעות מערך לוויני מכ"ם כפול (ביסטטי) ניתן לאתר מטוסי חמקן כמו F-22 ו-B-21, לפי סימולציות שפורסמו בכתב-עת מקצועי | אם היכולת תאומת במציאות יהיה מדובר בקפיצה טכנולוגית עם השלכות אסטרטגיות על מערכות ההגנה וההתקפה בעולם (בעולם)
במערכת ניסוי פורצת דרך, סין מצליחה לעקוף מגבלות בגילוי ובמעקב אחר מטרות בעזרת מכ"ם מבוסס בינה מלאכותית - עם דיוק של מעל 99% גם בשדה קרב רווי שיבושי אלקטרוניקה | ההישג עשוי לשנות את מאזן העוצמה בלוחמת סייבר ומעורר דאגה במדינות המערב (טכנולוגיה)